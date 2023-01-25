 

Мнение: Когда спектакль с Ефремовым?

25.01.2023, 2:50, Разное
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Ну, вот свежее сообщение: актер Ефремов просит суд заменить ему отбывание оставшейся части срока принудительными работами. По российским законам (довольно смешное словосочетание) это возможно по отбытии трети срока заключенным в случае, если он участвует в лагерной самодеятельности, не имеет взысканий и компенсировал ущерб пострадавшим. В случае с Ефремовым все три условия соблюдаются, так что шансы велики.

Считаем: Ефремову сначала сгоряча дали все 8 лет, потом суд по апелляции скостил до 7,5; посадили его в 2020 (причем отсчитывается с момента ареста, а не приговора, а дни под арестом вроде как идут один к двум), стало быть, если я правильно считаю, треть срока как раз и истекает где-то в эти дни. Принудработы – это “вид уголовного наказания, связанный с привлечением осуждённого к оплачиваемому труду в местах, определяемых органами уголовно-исполнительной системы…”, то есть “органы” вполне могут определить таким местом, скажем, МХТ им. Чехова (там как раз освободилась вакансия после громкого увольнения актера Назарова). В общем, всё может завершиться ко взаимному удовольствию. Ефремов окажется на свободе и станет радовать нас новыми ролями, а много пить у него не получится, поскольку большую часть его заработков как раз будет забирать себе государство в лице “органов ФСИН” в счет “принудработ”.

Поднимется ли после этого очередная “волна народного негодования”, станут ли орать, что “актеришка дешево отделался”? Практика показывает, что в России такие “волны” насквозь фальшивы и лицемерны, поэтому не стоит их принимать всерьез. Вспомним крокодиловы слезы, которые проливала “опчественность” по поводу невинно убиенного актером на внедорожнике водителя “Газели” Захарова на Тверской. Дескать, как же жалко – простой труженик, работяга, примерный семьянин, соль земли Русской, ехал спокойно, никого не трогал, а пьяное чудовище его в лоб! И самому вообще ничего не сделалось, потому что в проклятом изделии немецкого автопрома ПОДУШКИ!

“Примерный семьянин”, правда, потом оказался с легким изъяном – у него, оказывается, было одновременно две семьи в разных городах; но он был действительно труженик – поскольку содержал вроде как обе. Разгоряченной общественности, впрочем, было уже все равно – она вопила о “ценности человеческой жизни”, почему-то о “слезинке ребенка” и требовала едва ли не расстрела пьяного актера, по принципу “жизнь за жизнь”, как в Ветхом завете.

Просто ради эксперимента – интересно, начнут ли орать о “ценности человеческой жизни” снова, заслышав о возможном освобождении артиста? Даже при том, что с 2020 года уже много утекло, и тысячи таких “простых работяг” сергеев захаровых, с семьями и без, уже погибли и еще погибнут в мясорубке, также ничуть не понимая – за что, зачем… И актер Ефремов к их гибели уже точно не имеет никакого отношения.

Так если обществу на самом деле ВСЁ РАВНО на всех захаровых – почему Ефремов должен сидеть, как рыжий, за смерть лишь одного из этих тысяч? Я безусловно “за” его освобождение.

Источник: Размышления вольного социолога


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