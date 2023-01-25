Все оттенки рыжего, “вишневая “Кола” и пастельные тона: в какой цвет покрасить волосы, чтобы быть в тренде 2023 года

Многие женщины любят окрашивать свои пряди и экспериментировать с оттенками. Краска делает цвет волос более необычным и привлекательным. Наступивший 2023 год принесет нам много новых и интересных трендов в окрашивании шевелюры. Среди них можно найти как сдержанные варианты, так и яркие тона для любительниц смелого образа. В статье мы расскажем, какое окрашивание прядей будет модно в 2023 году.

Золотисто-коричневые оттенки

В ближайшие месяцы будет расти популярность естественных тепло-коричневых тонов. Самые актуальные цвета будут иметь золотистые и медовые оттенки. Они выглядят более роскошно и интересно, чем однотонные варианты.

Теплые оттенки согревают тон вашей кожи. Если у вас от природы бледное лицо, то избегайте окрашивания в слишком темный цвет. Добавьте побольше золотистых или медовых бликов.

Размазанные блики Money Piece

Техника окрашивания Money Piece предусматривает создание светлых прядей в передней части шевелюры. Эти блики обрамляют лицо и выделяют его черты.

В течение нескольких сезонов были популярны смелые и массивные блики Money Piece. В 2023 году мода предлагает более утонченный подход к этой технике окрашивания. На смену контрастным и четким обесцвеченным прядям придут растушеванные блики, обрамляющие лицо. Они выглядят более естественно и органично вписываются в остальную часть шевелюры.

Затененные корни

Большинство видов окрашивания волос требует регулярного обновления. Стилисты рекомендуют подкрашивать корни каждые 4-6 недель.

Если вы хотите облегчить уход за волосами, то попробуйте мелирование с затененными корнями. При таком виде окрашивания контраст при отрастании волос будет незаметным. Это позволит вам реже посещать парикмахерскую.

Все оттенки рыжего

Рыжие тона универсальны. Они включают в себя множество оттенков – от клубничного блонда до темно-каштанового. Среди них можно найти подходящий вариант для любого цвета кожи. Глубокие рыжие тона будут особенно популярны зимой, так как они создают ощущение тепла.

Мода 2023 года предлагает нам много ярких рыжих оттенков. Но если они вам покажутся слишком смелыми, то есть более тонкий способ включить их в свой образ. Если вы брюнетка, то попробуйте теплый красно-коричневый. Это идеальный переходный цвет. Вы сможете оценить, насколько подходят вам рыжие тона.

Если вы блондинка, то попробуйте каштаново-рыжий с медным оттенком. Это легкий переходный цвет, в котором теплые светлые тона сочетаются с красноватыми.

Медные тона

Популярность медных оттенков будет набирать обороты в 2023 году. Эти теплые оранжевые тона подойдут любительницам яркого образа.

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Медные тона особенно идут обладательницам волнистых и вьющихся волос. Они выделяют локоны и делают их более заметными.

Тонкий светлый балаяж для локонов

Мода 2023 года предлагает нам разные варианты окрашивания, которые подчеркивают завитки волос. Одним из трендов станет тонкий светлый балаяж для локонов.

Эта техника окрашивания предполагает использование светлых тонов спереди и внизу локонов. Она придает вьющимся волосам больше объема. Это отличный способ поиграть с цветом и текстурой прядей.

Темно-шоколадный с блеском

Блестящий темно-шоколадный цвет волос смотрится великолепно. Он выглядит естественно и классически, но при этом несет нотку драматичности.

Чтобы получить желаемый результат, попросите парикмахера использовать специальную краску с блеском. Это усилит глубину цвета. Для поддержания глянцевого эффекта вам понадобится использовать блеск для ухода за волосами.

Карамельный блонд

Если вы носите осветленные или натуральные светлые волосы, то попробуйте карамельный блонд. Он привнесет теплые тона в образ и визуально согреет ваш цвет кожи в холодные месяцы.

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Карамельный блонд поможет вам сделать переход от светлых волос к ярким. Чтобы придать этому цвету больше глубины и насыщенности, добавьте золотистые и темно-медовые оттенки.

Если вы не готовы полностью окрашивать шевелюру, то добавьте на естественный фон карамельные блики, созданные в технике Money Piece или Baby Lights.

Грибной блонд

Грибной блонд – это трендовый цвет, который будет актуален зимой и осенью 2023 года. Он представляет собой холодный оттенок, который занимает промежуточное положение между светло-каштановым и темно-русым.

Этот цвет подходит как для брюнеток, так и для блондинок. Чтобы он не выглядел грязноватым, попросите парикмахера использовать больше пепельных оттенков. Если вы хотите получить более современный вариант грибного блонда, то добавьте к нему светло-коричневые блики.

Цвет вишневой “Колы”

Цвет волос “вишневая “Кола” станет одним из трендов 2023 года. Он сочетает глубокие красные и фиолетовые тона. Такой цвет идеально подходит для брюнеток, которые хотят внести в свой образ нотку яркости. При хорошем освещении ваши волосы заиграют оттенками красного дерева.

Специалисты рекомендуют сначала попробовать полупостоянное окрашивание в цвет “вишневая кола”. Это поможет оценить, насколько вам идет этот яркий оттенок.

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Пастельные тона

Если вы хотите оживить обесцвеченные волосы, то попробуйте пастельные тона. В этом году в моду войдут светлые и нежные оттенки фиолетового, розового и голубого цвета. Если ваша шевелюра была профессионально осветлена, то вы можете добавить эти тона самостоятельно.

Нежные пастельные тона выглядят привлекательно, но они не отличаются долговечностью. Они исчезнут после того, как вы несколько раз вымоете голову. Чтобы цвет дольше сохранялся, нужно изначально выбирать более насыщенные оттенки.

В некоторых случаях недолговечность пастельных тонов может стать преимуществом. Вы можете провести 1-2 недели с волосами необычного цвета, а затем легко вернуться к своему естественному оттенку.

Контрастное мелирование

Контрастное мелирование было одним из трендов 90-х. В 2023 году оно снова вернется в моду. Эта техника окрашивания предполагает создание широких бликов, которые резко контрастируют с естественным цветом шевелюры.

Чередование контрастных бликов визуально делает шевелюру более объемной. Оно особенно красиво смотрится на вьющихся прядях. Если у вас прямые волосы, то вы можете заплести их в косу или создать легкие волны, чтобы подчеркнуть мелирование.

“Волосы скунса”

“Волосы скунса” – это смелый вариант контрастного мелирования, который будет актуален в 2023 году. Это окрашивание предполагает создание широких светлых полос на естественном фоне. Специалисты по моде предполагают, что этот образ не утратит актуальности в ближайшее время.

Полосатая шевелюра подойдет женщинам, которые любят яркость и экстравагантность. Вы можете экспериментировать с красочными сочетаниями цветов, создавая уникальные образы.

Платиновый блонд

В наступившем году будут преобладать теплые тона. Но платиновый блонд все же останется в тренде. Ведь этот цвет давно уже стал вечной классикой.

Если ваш естественный цвет волос темный, а вы хотите стать платиновой блондинкой, то не занимайтесь окрашиванием самостоятельно. Эту процедуру нужно доверять опытному стилисту. Осветление волос – сложный процесс, который нередко проводится в несколько этапов.

Заключение

Мода 2023 года предлагает вам множество вариантов окрашивания волос. Среди них вы обязательно найдете тот цвет, который идеально подходит вам.