Бизнес-класс теряет покупателей

Столичный рынок новостроек класса “бизнес” постепенно затоваривается. Застройщики продолжают выводить новые проекты, но продажи идут плохо. В 2022 году было реализовано около 11 тыс. лотов – в два раза меньше, чем годом ранее.

К январю предложение жилья бизнес-класса в Москве достигло 13,9 тыс. лотов, увеличившись на треть в годовом выражении. Некоторые эксперты отмечают еще больший рост предложения за год – на 38-48%. В первичной продаже сейчас находится не менее 1,1 млн “квадратов”.

Снижение спроса обусловлено двумя факторами – резким ростом цен в сегменте (до 50% за два года) и удорожанием ипотеки. Значительная часть потенциальных покупателей была вынуждена переориентироваться на новостройки класса “комфорт”.

Для поддержания спроса застройщики начали массово урезать площади реализуемых квартир. Средняя площадь лотов в новостройках класса “бизнес” за год сократилась почти на 6%, до 61,1 кв. м. Кроме того, выросла доля компактных студий и однокомнатных лотов. Это позволило сократить средний бюджет предложения без прямого снижения цены. Средняя стоимость лота в продаже за год снизилась на 3%, но цена “квадрата” – выросла почти на 10%.

Обратная сторона такой практики – снижение качества жилого комплекса из-за увеличения количества квартир. Мелкая нарезка всегда негативно влияет на комфорт проживания.