 

Новый Hyundai Grandeur стал доступен к заказу в РФ по цене от 3,9 млн рублей

25.01.2023, 2:00, Разное
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Официальное начало продаж на седан Hyundai Grandeur на внутреннем рынке началось осенью, однако теперь открыты заказы для россиян.

В частности, местные клиенты смогут оформить предварительный заказ на роскошную модель. В продаже доступны комплектации с бензиновыми или гибридными силовыми агрегатами с объемом от 2,5 до 3,5 литра. Наиболее дорогим окажется южнокорейский седан Hyundai Grandeur, который имеет 2,5-литровый бензиновый агрегат с отдачей 198 л.с. и автоматической коробкой передач. Цена такой комплектации составит 5,1 млн рублей.

Чуть дешевле обойдется модификация седана Hyundai Grandeur 3,5-литровым бензиновым мотором, восьмиступенчатой трансмиссией и системой полного привода. Остальные подробности о модели пока засекречены.


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