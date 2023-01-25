В РФ начались продажи хэтчбеков Toyota Wigo 2022 года выпуска за 1,5 млн рублей

На российском рынке стало возможным приобрести новую модель хетчбэка Toyota Wigo.

Данный автомобиль имеет минимальный пробег и оценивается в 1,5 миллиона рублей. Также указано, что модель оснащена кондиционером, камерой заднего вида, электрическими зеркалами и подогревом передних кресел. Под капотом хетчбэка Toyota Wigo используется 1,2-литровый двигатель с мощностью 88 л.с. Новый экземпляр приводится в движение автоматической трансмиссией.

В пролажу будет доступна упрощенная комплектация автомобиля с 1-литровым мотором, выдающим 67 л.с. мощности. Последнее обновление Toyota Wigo состоялось в 2020 году, когда хетчбэк получил обновленные фонари, стильные фары, увеличенные зеркала и модернизированные бамперы.