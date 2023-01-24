 

В Швеции возобновили прием заявлений на визу для россиян

24.01.2023, 0:07, Новости дня
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Посольство Швеции в РФ сообщило о возобновлении приема документов на оформление виз.

«Мы рады сообщить, что прием заявлений на визу в Швецию возобновлен. Заявление можно подать в визовых центрах VFS Global», – говорится в сообщении на странице посольства в Facebook (принадлежат компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), передает ТАСС.

Напомним, в январе россиянам перестали выдавать шенгенские визы на срок более года.

В МИД РФ ранее сообщили, что государства Европейского союза (ЕС) свели к минимуму оформление многократных виз для граждан России, а ряд стран выдвигает заведомо невыполнимые условия получения разрешений на въезд для туристов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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