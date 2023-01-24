 

Президент Сербии Вучич заявил о готовности уйти в отставку в случае возникновения необходимости спасти государство

24.01.2023, 0:07, Новости дня
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Президент Сербии Александар Вучич сообщил в обращении к нации о готовности уйти в отставку, если будет потребность спасти государство и выиграть какое-то время.

Вучич заявил, что не колебался бы, если бы возникла потребность каким-то образом спасти государство и выиграть какое-то время. Президент Сербии заверил, что знает, в чем заключается его обязанность. Как отметил политик, это в любом случае его последний мандат. Вучич выступил с утверждением, что живет для страны, назвав себя солдатом. Он пообещал сделать то, что будет государственным интересом в определенный момент, передает ТАСС.

Вучич заявил, что Запад угрожает Белграду остановкой процесса евроинтеграции Сербии, прекращением инвестиций и экономическими санкциями, которые нанесут большой ущерб республике, в случае отказа принять условия нового «франко-германского» плана переговоров с Приштиной, который подразумевает в том числе вступление непризнанного Косова в ООН. По словам Вучича, в случае отказа Белграда вопросом недели стала бы отмена безвизового режима Сербии с ЕС и отзыв инвестиций из Сербии.

В начале января Вучич заявил, что Запад потребует от Сербии подписать соглашения о признании Косово, если Белград согласится на поддержку санкций против Москвы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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