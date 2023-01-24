France 2 – «выгоднее продавать за границу» — во французских аптеках не хватает парацетамола, несмотря на рекордные объёмы производства

Во французских аптеках по-прежнему не хватает некоторых видов парацетамола для взрослых, а парацетамоловые свечи для детей отсутствуют вовсе, пишет France 3. При этом производство этого лекарственного средства во Франции бьёт рекорды, отмечает телеканал. Как поясняют специалисты, всё дело в том, что цены на лекарства в стране регулируются властями, и производителям зачастую выгоднее продавать медикаменты за границу, где за них заплатят больше.

В этой аптеке в пригороде Парижа в наличии есть некоторые виды парацетамола для взрослых, но другие формы выпуска, в частности, для детей, стали редкостью.

МИШЕЛЬ ДЕЛИБ, фармацевт города Булонь-Бийанкур: Некоторые формы выпуска для взрослых до сих пор отсутствуют. А для детей совсем нет свечей. Пациенты испытали что-то среднее между изумлением и тревогой, ведь это касается детей.

Тем временем, компания Sanofi объявила о рекордных объёмах производства средства Doliprane*: в 2022 году было произведено 424 миллиона упаковок — это на 20 процентов больше, чем двумя годами ранее. Завод компании в Лизьё работает в полную силу. На его конвейерах ежесекундно производится около десятка упаковок таблеток парацетамола.

ОРЕЛИ РУО, заведующая производством завода Sanofi в Лизьё: Это высокопроизводительное оборудование. Оно позволит производить 540 тысяч таблеток в час.

Но как же тогда объяснить дефицит в аптеках? По словам представителей профсоюзов работников фармацевтической промышленности, одной из главных причин является цена. Регулируемые властями тарифы (на продажу лекарств) во Франции не высоки. По мнению производителей, цена слишком низкая.

ФИЛЛИП БЕССЕ, председатель Федерации фармацевтических профсоюзов Франции: Цена лекарств — важный вопрос. Существует международная конкуренция: производители продают их тем, кто больше заплатит. Если в Германии повысят цены, они будут в приоритетном порядке продавать Германии, а не Франции.

Таким образом, чтобы привлечь и соблазнить производителей, а также в целях борьбы с дефицитом, Германия действительно недавно подняла цены на определённые лекарства на 50 процентов.

Дата выхода в эфир 21 января 2023 года.

* Коммерческое название парацетамола в таблетках (прим. ИноТВ).