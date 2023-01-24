Fria Tider – Швеция рискует больше никогда не вступить в НАТО

Власти Турции не одобрят заявку Швеции в НАТО, даже если стране будет разрешено приобрести американские самолёты-истребители F-16. Такого мнения придерживаются эксперты по Ближнему Востоку, пишет издание Fria Tider со ссылкой на газету Svenska Dagbladet. Аналитики уверены, что ослабление требований Анкары к Стокгольму или уступки перед давлением США неминуемо приведут к поражению Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих выборах в этом году.



AP

Станет ли Швеция членом НАТО, сказать трудно, поскольку на это решение влияет множество различных факторов. Исходя из содержания протокола заявки становится ясно, что Швеция и Турция по-разному воспринимают возложенные на себя обязательства, связанные с рядом аспектов, среди которых отношение Анкары к курдским «террористам». По мнению международных экспертов, усиление Североатлантического альянса отвечает стратегическим интересам Турции, однако президент страны Реджеп Тайип Эрдоган может использовать вопрос о НАТО в качестве инструмента влияния на общественное мнение перед осенними выборами, пишет Fria Tider.

Речь идёт не только о «террористической деятельности» Рабочей партии Курдистана, но и о политических движениях, которые РПК удалось создать в Скандинавии, а также о военной поддержке США Отрядов народной самообороны (YPG) сирийских курдов, которые признаны в Турции террористами. Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с главой МИДа Турции Мевлютом Чавушоглу в начале прошлой недели, однако нет никаких признаков того, что стороны смогли договориться по данной теме. И это несмотря на то, что США предложили Турции закупить старые, но модернизированные самолёты F-16. Тем не менее гнев Турции по-прежнему велик, поскольку США отказали ей в поставке многофункциональных истребителей F-35, хотя именно эти самолёты нужны Анкаре, поскольку турки помогали в разработке и финансировании нового самолёта с 2015 года, отмечает Fria Tider.

Тем не менее эксперты считают, что поставки F-16 из США не смогут повлиять на процесс расширения НАТО. По их мнению, Эрдоган не сменит позицию по поводу заявки Швеции до выборов, а возможно, и после них. Специалисты убеждены, что в случае, если президент Турции снимет вето, не добившись значительных уступок от Швеции, его ждёт критика со стороны оппозиции. Поскольку рейтинги Эрдогана находится не в лучшем положении в преддверии выборов, он может воспользоваться темой «права вето в НАТО» как инструментом сплочения нации вокруг себя. Голосов Эрдогану могут добавить провокационные акции курдов в Швеции и увеличение списка лиц, которых Анкара обвиняет в терроризме и требует экстрадировать. Таким образом, аналитики уверены, что Эрдоган проиграет лишь в том случае, если ослабит требования к Швеции или уступит под давлением Соединённых Штатов. В таком случае он рискует подвергнуться критике со стороны оппозиции и проиграть на предстоящих выборах, подчёркивает автор материала.

Кроме того, заигрывания Стокгольма с РПК являются реальной проблемой, которая может привести к вмешательству со стороны подконтрольных ЕС ведомств по борьбе с финансированием терроризма. Одной из главных новостей в Турции на прошлой неделе стало расследование деятельности шведского банка SEB, который предоставляет платёжные решения и банковские счета для интернет-магазина курдских организаций, признанных в Турции террористическими. Так, например, Германия в последние годы много сделала для пресечения сбора средств для РПК и запрета использования символики флагов организации на демонстрациях, хотя формально страна считает себя демократией. Как отмечается в материале, по этой же причине Швеции так тяжело донести свою точку зрения о том, что «западная свобода слова» не позволяет им предпринимать действия против РПК, резюмирует Fria Tider.