Она привлечет внимание и к фигуре: что нужно учитывать при выборе дамской сумочки

Дамская сумка – важный аксессуар и часть образа. Она оказывает влияние на внешний вид. Но при этом важно не забывать, что сумочка должна быть не только модной и красивой, но также функциональной и удобной. Следует отдавать предпочтение практичному изделию, которое соответствует вашему образу жизни. В статье мы расскажем, что нужно учитывать при выборе дамской сумочки.

Для каких случаев нужна сумка

Даже у женщин, придерживающихся минимализма, имеется несколько сумок. Они нужны для разных случаев жизни.

Вам следует иметь следующие виды сумок:

нарядную или клатч; повседневную; рабочую; спортивную.

Если у вас есть проблемы с осанкой и вам приходится перевозить много документов по работе, то вам также пригодится рюкзак или портфель.

Перед приобретением новой сумки задумайтесь, каким целям она будет служить. Если вы планируете повседневное использование, то обращайте внимание на ее функциональность и удобство. Аксессуар должен быть достаточно вместительным, но не вызывать у вас дискомфорта. В этом случае лучше выбирать изделие нейтрального цвета, который сочетается с любой одеждой.

Если вам понравилась модная и нарядная сумка, то заранее продумайте, с какой одеждой и обувью вы будете ее носить. Ведь если изделие не будет сочетаться с вашим гардеробом, то оно будет пылиться в шкафу.

Учитывайте свой тип фигуры

Сумка привлекает внимание к фигуре. Она подчеркивает те части тела, с которыми соприкасается. Это необходимо учитывать при покупке изделия.

Сумка через плечо привлекает внимание к верхней части тела. Она подойдет женщинам с хорошей осанкой.

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Сумка, которую вы носите в руках, подчеркивает руки, талию и бедра. Задумайтесь, хотите ли вы выделить эти зоны.

Если вы выбираете клатч или сумку-конверт, то ваши руки и ногти должны быть в идеальном состоянии. Такой аксессуар требует безупречного маникюра.

Надежность и безопасность

Главная задача всех сумок – надежное и безопасное хранение предметов. Открытое изделие без молнии и застежки подходит далеко не для всех случаев. Такой аксессуар можно использовать для хранения малоценных вещей или путешествий на автомобиле.

Обратите особое внимание на надежность сумки, если вы носите с собой ценные предметы. К ним относятся документы, кошелек с деньгами и картами, гаджеты или фотоаппарат. Сумка должна защищать ваши вещи, если вы часто бываете в многолюдных местах. Для таких случаев подойдут аксессуары с застежкой-молнией.

Заключение

Эти советы помогут вам выбрать идеальную сумочку. Она украсит ваш внешний вид и будет служить вашим целям.