Творожок, кефир и брокколи: продукты, которые все зря считают полезными

Здоровый образ жизни – тренд современности. Многие люди регулярно занимаются спортом, уделяют внимание составу пищи. Но далеко не все продукты, которые они употребляют, на самом деле являются полезными. Существует множество видов «правильной» еды и напитков, которые могут негативно влиять на организм. Вот несколько примеров таких продуктов.

Обезжиренная продукция

Многие, стараясь сбросить лишний вес, переходят на такую еду и напитки. И напрасно делают это. Жиры – «строительный материал», который защищает клетки и ткани от повреждений, поддерживает иммунитет. Кроме того, когда организм не получает достаточного количества липидов, он начинает усиленно «запасать» их. Вместо того, чтобы сбрасывать вес на таком рационе, человек полнеет еще больше.

Батончики мюсли

Продукт содержит подсластители. Они оказывают влияние на гормональном уровне. И повышают аппетит. В результате человек может съесть несколько батончиков мюсли, но не почувствовать насыщения. И только «нагрузит» организм лишними калориями.

Отруби

Отруби содержат множество витаминов, а также селен, калий, магний, кальций, железо, клетчатку. Продукт улучшает пищеварение, обеспечивает длительное чувство сытости. Специалисты советуют выбирать рассыпные отруби.

При изготовлении гранулированного продукта в него могут добавлять муку, сахарный песок, усилители вкуса, соль.

По словам медиков, при употреблении отрубей надо соблюдать меру. И не съедать больше 30 грамм продукта в сутки.

Гранола

Считалось, что продукт уменьшает концентрацию холестерина, помогает наладить пищеварение, нормализовать работу миокарда, повысить уровень энергии и сбросить вес. Гранола – хлопья, которые подвергаются обжарке с добавлением меда, сахарного сиропа, масла, сушеных фруктов и ягод, цукатов.

Продукт отличается высоким содержанием углеводов. Тем, кто хочет похудеть, не стоит увлекаться гранолой.

Брокколи

Несмотря на все ценные свойства этого овоща, он оказывает влияние на функции щитовидной железы. Неумеренное употребление продукта может привести к зобу, гипотиреозу. Брокколи не рекомендуются тем, кто принимает препараты, разжижающие кровь. Капуста содержит витамин К. Он оказывает влияние на эффективность медикаментов.

Брокколи не рекомендуются при нарушениях функций ЖКТ и патологиях щитовидной железы.

Кефир

О полезных качествах молочной продукции известно практических каждому.

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Но она полезна далеко не всем. Прежде всего, кисломолочные продукты могут провоцировать аллергию. Негативную реакцию организма вызывают кефирные дрожжи и молочный белок. Продукт может спровоцировать обострение у пациентов с хроническими патологиями ЖКТ (язвенной болезнью, гастритом с повышенной кислотностью, панкреатитом).

Растительное молоко

Продукт не содержит лактозы. Он рекомендуется тем, кто не переносит это вещество.

Кроме того, растительное молоко практически не содержит жиров. Однако напиток отличается высокой концентрацией углеводов и относится к категории десертных продуктов. У некоторых людей возникает аллергия на растительное молоко. Кроме того, в подобной продукции могут присутствовать гербициды.

Смузи

В составе напитка присутствуют различные виды фруктов, зелени, ягод, овощей. Смузи считаются витаминным, низкокалорийным, питательным продуктом.

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Однако исследования показали, что люди, употреблявшие напиток в качестве завтрака, в течение суток съедали на 20 % больше нормы. Дело в том, что во время пережевывания пищи организм получает сигнал о насыщении. Поэтому медики рекомендуют не пить смузи, а есть его ложкой. Таким образом человек создает иллюзию обычного приема пищи, и чувство насыщения наступает вовремя.

Сушеные фрукты

Продукт является полезной альтернативой сахара и десерта.

Но его надо правильно выбирать. Некоторые производители замачивают плоды в сахарном сиропе, а потом сушат их, чтобы продлить срок годности. Блестящие, яркие сухофрукты покупать не стоит.

Диетическая кола

Напиток содержит большое количество сахарозаменителей.

Но его вредные свойства на этом не заканчиваются. Выпив банку диетической колы, человек вскоре ощущает сильный голод. Продукт способствует усилению аппетита. У человека «отключаются тормоза». И он заедает колу большим количеством еды.

Овощные чипсы

Многие считают их полезной альтернативой закуски из картофеля.

Однако овощные чипсы содержат такое же количество липидов и углеводов. Кроме того, в их состав входят искусственные добавки (стабилизаторы, ароматизаторы).

Творожки и йогурты

Их часто рекламируют по телевизору. Однако маркетинг – хитрое дело. Перед тем как приобрести такую продукцию, надо внимательно изучить ее состав. Вместо ожидаемых бифидобактерий можно обнаружить крахмал, загустители, подсластители, ароматизаторы и высокое содержание углеводов.

К выбору еды и напитков следует относиться внимательно и не поддаваться влиянию рекламы. Перед тем как приобрести тот или иной продукт, надо изучить его особенности и состав.