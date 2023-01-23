 

“Была в истерике”: подсевший на бутылку Гордон вмазал жене до потери сознания

23.01.2023, 23:57, Разное
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Александр Гордон, которого недавно Юлия Барановская назвала своим телевизионным мужем, не раз попытал счастья в браке. Но, увы, каждый брак телеведущего и режиссера, заканчивался разводом. Так что замечание Юлии о том, что их рабочие отношения стали самыми длительными в жизни Александра, вполне оправданы.

С одной из своих бывших жен, юристом Екатериной Гордон, Александр встретился на съемочной площадке шоу “Они и мы”. Выпуск был посвящен домашнему насилию, о котором все присутствующие смогли что-то да сказать. У одних было четкое мнение на счет данной проблемы, вторые же – столкнулись с ним сами.

Например, Екатерина Гордон, вступившая после развода с Александром во второй брак. Сергей Жорин однажды избил блондинку: у нее произошло сотрясение мозга. Как только госпитализированная бывшая жена Гордона вышла из больницы, сразу же подала на развод с Жориным.

Соведущая шоу Екатерина Стриженова решила поинтересоваться: а не поднимал ли Александр Гордон руку на свою супругу, пока те еще были вместе? “Лишь однажды”, – с горечью признался Александр Гордон, который не сдержался и вмазал жене. На это Екатерина Гордон, которая будто на миг лишилась памяти, спросила своего экс-возлюбленного о том, когда же это случилось.

“Ты была в истерике и не помнишь”, – ответил Гордон.

В заключительной части передачи телеведущий, обратившись с телеэкрана ко всем представителям сильного пола, напомнил о том, что поднимать руку на женщин недопустимо.

После шоу пользователи Сети предположили, что, возможно, Александр Гордон так вмазал Екатерине, что в тот момент она потеряла сознание, вот и не помнит деталей. Впрочем, это всего лишь слухи. Как и то, что ведущий программу “Мужское/Женское” уже давно плотно подсел на бутылку. Об этом в одном из интервью упомянула Екатерина. которая считает, что ее экс-супруга намеренно спаивают.


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