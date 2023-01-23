“Сломана жизнь”: лишившаяся работы Хаматова сбежала из Латвии

В феврале прошлого года актриса Чулпан Хаматова раскритиковала действия российских властей и спешно покинула страну. Она обосновалась в Латвии, где у нее есть в собственности роскошный дом. Актриса дала десятки русофобских интервью, в которых с ненавистью отзывалась о нашей стране. После этого поклонники отвернулись от нее.

В Латвии Чулпан Хаматова стала строить жизнь с нуля и даже получила работу в одном из местных театров. Она признавалась, что была готова работать кем угодно – хоть таксистом, хоть дворником, ведь есть на что-то было надо, а в России она зарабатывала гораздо больше.

Недавно стало известно, что Чулпан Хаматова отказалась от карьеры актрисы и покинула Латвию, улетев в США. Она заявила, что устала от этой деятельности и хочет посвятить себя чему-то другому. Вероятно, жизнь на чужбине стала для Хаматовой невыносима, ведь ее просили вовсе отказаться от русского языка, что стало для нее тоской кипения. В итоге Хаматова проклинала себя за то, что стала актрисой, рассказал ведущий ютуб-шоу Anton S Live. По его словам, у Чулпан Хаматовой теперь “сломана жизнь”, и она вынуждена будет строить ее с нуля.