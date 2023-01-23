Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов: России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад

России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад, такого уровня и интенсивности боевых действий в истории современной РФ еще не было, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Герасимов сообщил в интервью «Аргументам и фактам», что нашей стране и ее Вооруженным силам сегодня противодействует практически весь коллективный Запад, такого уровня и интенсивности военных действий современная Россия еще не знала, передает РИА «Новости».

Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения наступательных действий Генштабу пришлось провести частичную мобилизацию, чего не было со времен Великой Отечественной войны.

Герасимов заверил, что в Генштабе ВС РФ принимают все меры по достижению целей спецоперации, поставленных Верховным Главнокомандующим, а также обеспечению военной безопасности страны, исходя из существующих военных угроз.

Ранее в понедельник глава МИД Сергей Лавров констатировал, что война Запада с Россией перестала быть гибридной и стала почти настоящей. В тот же день заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что мир вплотную подошел к угрозе третьей мировой войны из-за агрессии США и их сателлитов против России.

—