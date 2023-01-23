 

Президент Сербии Вучич: Европа де-факто находится в состоянии войны, что бы она ни говорила

23.01.2023, 23:20, Новости дня
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Европа де-факто находится в состоянии войны, что бы ни говорили политики, сообщил президент Сербии Александар Вучич.

Президент Сербии сообщил в обращении к нации, что Европа находится де-факто в состоянии войны, что бы и как бы они ни говорили, передает ТАСС.

Вучич отметил, что с начала конфликта в Украине Запад усилил давление на Сербию. По его словам, они хотят, чтобы у них во дворе, а Западные Балканы и территория Республики Сербия – это их двор, «чтобы здесь все было, как они хотят». Он также отметил, что в этих геополитических обстоятельствах переговоры вести намного тяжелее, потому что все очень нервничают, терпимости больше нет.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что РФ в специальной военной операции противостоит практически весь Запад. 16 января президент Хорватии Зоран Миланович отмечал, что США и НАТО ведут прокси-войну против РФ на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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