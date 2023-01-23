Мнение: Почему немцы не дают танки



Леопард-2. Предмет всеобщих вожделений

Продолжающийся скандал вокруг НЕпоставок «Леопардов» Украине высветил довольно пикантное обстоятельство. Во всяком случае, у меня в голове порвался некий шаблон, когда я вдруг осознал, что именно призвано подчеркнуть наименование основного танка бундесвера. Очевидно… преемственность с вермахтом! Тут даже не нужно никаких особых знаний немецкой истории – достаточно помнить любые два-три фильма из советского детства «про войну». В каждом из них непременно упоминаются «Тигры» и «Пантеры» – последние и самые выдающиеся изделия гитлеровской Германии в области танкостроения.

«Леопард» – это определенно зверь из того же набора. Собственно, «пантера» есть не что иное, как «черный леопард». Интересно, как немцы объяснили союзникам, и прежде всего американцам, свое неодолимое желание намекнуть на «продолжение модельного ряда» в своей военной промышленности – в условиях, когда в ФРГ любые попытки позитивной оценки того периода были запрещены законодательно? Какие, к черту, «леопарды»??

Но – факт есть факт. Вопрос в другом – зачем немцам так упираться? Что им, жалко, что ли?

Ответ, следуя «бритве Оккама», надо дать самый очевидный и простой, буквально как три рубля: немцы не дают танки Украине, потому что… они не хотят победы Украины.

Это же, кстати, ответ на вопрос, откуда вообще у Путина столько наглости, чтобы ввязаться в дикую агрессивную войну буквально со всем светом. «Свет» весь, но не вполне.

В каком-то смысле это повторение истории столетней давности, когда у «молодой страны Советов» не было союзника ближе, чем такой же изгой мировой политики – разгромленная в Первой Мировой Германия. Два изгоя очень долго жили душа в душу и помогали друг другу чем могли (буквально пока не поссорились окончательно 22 июня 1941 года) – по тому же принципу, что всегда, на протяжении веков определяли взаимоотношения России и Германии: немецкие ум, порядок и дисциплина в обмен на русские природные ресурсы.

В этом плане никакая Украина, лежащая аккурат МЕЖДУ вожделенными русскими ресурсами и немцами, Германии не нужна. Еще до танков отношения Украины и ФРГ сотрясали мелкие скандальчики: то Зеленский вдруг отказался от встречи с германским президентом, то «посол Мельник» внезапно высказывается о немецком высшем (!) руководстве крайне недипломатично…

На самой Украине никаких ресурсов нет, для Германии она – просто лишняя прокладка. Отсюда следует, что её поглощение Россией Германию, по большому счету, ничуть бы не опечалило – наоборот, сделало бы ситуацию более привычной и «рабочей». На что, безусловно, и делал ставку Путин в своих расчетах.

Другое дело, что сама Германия отнюдь не свободна в своих действиях; наоборот – ее даже можно считать все еще оккупированной американцами, так как на ее территории сохраняются очень мощные военные базы США. Однако полного контроля у американцев давно нет. И если приглядеться, то уже очень давно, примерно с 80-х годов (когда была заключена, вопреки абсолютно яростному противодействию США, первая сделка между Европой и СССР «газ – трубы») нервом мировой политики является противостояние США – Германия.

Наиболее ярко оно было видно в невероятно длинном поединке вокруг «Северного потока-2». США делали всё возможное и невозможное, чтобы не допустить появления этого газопровода, привлекли «к делу» все прибрежные страны – Прибалтику, Польшу, даже Данию; подавали во все суды, подняли на уши «зеленых», дошли даже до того, что накладывали точечные санкции на все судна-трубоукладчики (!). Естественно, всё это шло под соусом «борьбы с Путиным» и только с ним, под ударом были якобы только «зловещие планы Москвы» и «противодействие экспансии России в Европу»…

Словом, всё преподносилось так, как будто свихнувшийся диктатор Путин взялся класть свои трубы чуть не наугад, куда-то в пустоту. Хотя на самом деле Газпром тянул трубы по строго определенному адресу – в Германию, немцам. Соответственно, вместо того, чтобы будоражить крохотную Данию, заставляя ее биться за первозданную неприкосновенность своих территориальных вод, был вроде бы куда более прямой путь «заставить Путина уйти»: надавить на Германию, попросить ее отказаться от токсичного «русского газа» – да и дело с концом. Газпром бы автоматически бросил все свои «нитки» на полпути – их стало бы просто НЕКУДА тянуть!

Но этого не произошло, наоборот – вокруг роли и позиции Германии в «СС-2» всего лишь была сооружена жирная «фигура умолчания» в ведущих мировых СМИ: Германия как бы есть, но одновременно ее как бы нет. Германия в этом процессе явно шла поперек желаний своего «старшего партнера», нагло настаивая, что газ все равно будет у неё – но США было не с руки раздувать этот вопрос, открыто признавая, что у Америки недостаточно влияния на своего ближайшего союзника в Европе. Куда проще было «валить всё на Путина» – буквально «как на мертвого».

Единственнное, чего Германия никак не могла предвидеть – того, что путинская Россия окажется НАСТОЛЬКО слаба и никуда не годна. Своей неудачей в 2022 году Путин серьезно подставил не только себя, но и буквально своих «уважаемых европейских партнеров», то есть прежде всего именно ФРГ. Чем и стараются воспользоваться по полной– с присущим им мастерством и безжалостностью – англосаксы (США и Великобритания). Базовые цели, несмотря на прогресс, две мировые войны и вроде бы полную смену декораций, остаются (вот ирония истории!) по прошествии века практически такими же, как и в 20е-30е 20 века против всё той же «молодой республики Советов»: создание «санитарного кордона» из небольших государств вокруг мирового изгоя (с удивительным постоянством два века подряд Россия играет эту роль).

Разве что смысл «санитарного кордона» становится более четким: он призван разделить и отделить Россию не вообще «от Европы», а в особенности от ее другого «вечно больного человека» – Германии. И в этот раз – успех в сравнении с 20 веком! – в «санитарный кордон» удается включить уже и Украину, то есть удавка пройдет гораздо ближе к горлу великой Руси.

И – что, пожалуй, еще важнее – в этот раз изоляция русского изгоя обещает быть тотальной, поскольку в 21 веке он оказался еще и лишен своего главного козыря-«джокера» предыдущего века – любой сколь-нибудь привлекательной идеологии. Коммунизм у русских вахлаков отобрали, теперь его идеи используют уважаемые люди с Всемирного Экономического Форума, а Всемирная Коммунистическая Революция пройдет, как и мечтал Карл Маркс, во всем мире сразу, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ России.

Германия, оставшись на континенте отрезанной от бескрайних русских кладовых всяческих богатств, также будет обречена понемногу захиреть – что едва ли сильно расстроит их извечных соперников-англосаксов. Единственно, что могут немцы возразить по сему поводу (будучи полностью переигранными) – это хотя бы не участвовать в собственных похоронах и не затягивать своими руками веревку у себя же на шее. Своими руками отрезать от себя Россию, свой единственный шанс «раскрутиться» в новом удивительном мире – немцы не хотят.

Но их заставят, конечно. Игра окончена.