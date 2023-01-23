Броши возвращаются, или Самый простой способ добавить блеска своему стилю в 2023 году

Аксессуары — отличный способ выразить и подчеркнуть свою индивидуальность. С их помощью можно создать яркие и самобытные образы и выделиться из толпы.

Один из актуальных трендов-2023 в плане аксессуаров — это броши. Разбираемся, почему такие изделия вновь вошли в моду и каким следует отдавать предпочтение для создания современных луков.

Почему броши вернулись в моду

Самая главная и основная причина — это возрождение интереса к ретро. Мода циклична. Вещи, которые когда-то были актуальными, впоследствии забылись на время для того, чтобы потом триумфально вернуться. Сейчас в современной фешен-индустрии мы видим много ретро-трендов, начиная от платьев с заниженной талией, которые носили сто лет назад, и заканчивая штанами с экстремально низкой посадкой, которые были в моде в девяностые годы.

Броши — это те аксессуары, пик популярности которых пришелся сначала на 19-й век, потом на середину 20-го века. Правда, в те времена данные изделия носили исключительно женщины. Сейчас же наблюдается тенденция гендерной нейтральности. Это означает, что сегодня броши могут носить как мужчины, так и женщины.

На какие изделия обратить внимание

В моде — стильные аксессуары в стиле ар-деко. Их легко можно распознать по четким геометрическим формам и симметричности. Украшения в таком стиле больше всего вписываются в офисно-деловые и нарядные вечерние луки. Аксессуары ар-деко могут быть достаточно массивными и многокомпонентными. Обычно они выполнены в одной цветовой гамме (когда цвет камня совпадает с цветом оправы).

Для создания романтичных и женственных образов девушкам стоит обратить внимание на броши в виде бантиков. Эти милые аксессуары подчеркнут вашу хрупкость и изящество.

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Еще один актуальный тренд — это растительная тематика. Смело можете пополнять свою коллекцию аксессуаров брошками в виде цветов, веточек растений и т. д. Обратите внимание на то, что в данном случае брошка может быть разноцветной. Размер — на ваше усмотрение.

Не стоит забывать о том, что с помощью брошек можно выразить индивидуальность. Соответственно, вы можете выбрать ту тематику, которая больше всего отображает ваш характер. Чувствуете себя в душе ребенком? Тогда выберите брошь в виде животного или мультгероя.

Как носить броши

Чем больше брошка, тем больше она становится акцентной деталью в образе. Если вы наденете крупный аксессуар с пестрой одеждой с принтом, тогда рискуете сильно перегрузить образ. Чтобы этого не произошло, выбирайте однотонные вещи, на которых хорошо будет заметна брошка. Например, белый или черный свитер.

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Брошки можно носить на груди, в районе ключицы, использовать как фиксатор в воротниковой зоне. Броши можно прикалывать к манжетам, если речь идет об аксессуарах небольшого размера.

Есть такой оригинальный тренд, как брошь-заколка. Она становится эффектным украшением для волос.

С помощью такого аксессуара даже самая простая и примитивная прическа выглядит более привлекательно.

Вы также можете создавать эффектные композиции сразу из нескольких брошек. Это хороший вариант для украшения скучных однотонных вещей.