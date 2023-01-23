 

В подмосковном Воскресенске прикрыли подпольную нарколабораторию

23.01.2023, 22:34, Разное
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В подмосковном Воскресенске полиция обнаружила подпольную нарколабораторию, которая находилась в частном доме. Коттедж, как удалось выяснить правоохранителям, принадлежал матери одного из участников банды. Об этом сообщает “Радио 1”.

При обыске в доме нашли четыре пластиковых контейнера с кристаллическим веществом, 93 канистры с различными жидкостями, электронные весы и другое оборудование. Также в лаборатории нашли колбу, в которой хранилось три с половиной килограмма мефедрона, пишут “Вести Подмосковья”.


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