В подмосковном Воскресенске прикрыли подпольную нарколабораторию

В подмосковном Воскресенске полиция обнаружила подпольную нарколабораторию, которая находилась в частном доме. Коттедж, как удалось выяснить правоохранителям, принадлежал матери одного из участников банды. Об этом сообщает “Радио 1”.

При обыске в доме нашли четыре пластиковых контейнера с кристаллическим веществом, 93 канистры с различными жидкостями, электронные весы и другое оборудование. Также в лаборатории нашли колбу, в которой хранилось три с половиной килограмма мефедрона, пишут “Вести Подмосковья”.