 

В Краснодаре мужчина избил девушку с ирокезом

23.01.2023, 22:33, Разное
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В Краснодаре мужчина напал на прохожую. Инцидент, как сообщает “Царьград”, случился еще 20 января на улице ул. Ставропольская.

Перед потасовкой он сделал девушке замечание по поводу ее внешнего вида, так как ему не понравилась ее прическа – ирокез. Девушка отреагировала жестко, по ее словам, спросила у него: “Ты дебил?”. Как сообщает ОСН, сначала мужчина посмеялся, а через несколько минут вернулся и напал на экстравагантную прохожую и ее подругу.

В конфликт вмешались прохожие и помогли девушкам отбиться от краснодарца. Теперь, по данным VSE42.RU, в ситуации разбираются правоохранители, проводится проверка.


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