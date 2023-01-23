Мнение: Солженицын в школьной программе

Некий депутат предложил исключить из школьной программы «Архипелаг Гулаг» Солженицына. Фамилии не пишу, так как суть таких инициатив обычно заключается в саморекламе — чтобы депутата начали упоминать в СМИ. Но всё же сам вопрос поднят серьёзный, так что вот мои соображения по этому поводу. Привожу их в хаотичном порядке.

1. Александр Исаевич — фронтовик. Имел проблемы со здоровьем, поэтому добровольцем его в 1941 не взяли, направили в итоге в артиллерийское училище. В действующей армии с 1943, был командиром батареи. Имеет кроме прочих наград орден Красной Звезды. В феврале 1945 Солженицына арестовали за письма, в которых тот ругал Сталина и строил оппозиционные планы на после войны — вернуться к ленинскому замыслу и тому подобная романтическая чушь.

2. Если сейчас исказители истории ругают Солженицына за «преувеличения», то современники, наоборот, ругали его за излишнюю мягкость. Варлам Шаламов, другой знаменитый писатель, указывал, что в «Одном дне» описан чуть ли не пионерлагерь, что в лагерях смерти на Колыме всё было гораздо жёстче и грязнее. Кстати, «Колымские рассказы» Шаламова можно прочесть вот здесь. Если они прошли мимо вас, рекомендую потратить немного времени и хотя бы парочку прочесть.

3. Сам «Архипелаг ГУЛАГ» — литературное произведение, которое не претендует на статус научного исследования. Если мы ругаем «Архипелаг» за неточности, так давайте тогда исключать из школьной программы и Льва Толстого. Его «Войну и мир» участники Отечественной войны 1812 тоже много ругали — дескать, и в стратегии писатель плохо разбирается, и цвета у мундиров были другие, и сцену с бисквитами он выдумал…

Солженицын пишет в «Архипелаге», что бандеровцы были сильными, смелыми и свирепыми убийцами? Ну так ругайте тогда и Пушкина тоже — у него что ни роман, так непременно какой-нибудь благородный злодей. Мир, знаете, вообще не чёрно-белый. Если враг со всех сторон плох и жалок, так это и не враг, значит, а так, мелкая шавка. Серьёзные враги всегда имеют достойные уважения черты.

4. Чтобы закрыть тему бандеровцев. Сейчас уже вполне очевидно, что Солженицын был патриотом России. Уехал из СССР он не по своей воле, его выслали из страны. Недавно мы с вами обсуждали интервью писателя от 2006, в котором тот среди прочего говорил и про Украину (ссылка). Взвешенное, мудрое и, к сожалению, отчасти пророческое мнение. За которое сейчас Александр Исаевич однозначно попал бы и под санкции, и на «Миротворец».

5. Сам Солженицын указывает, что «Архипелаг» — что-то среднее между историческим романом и журналистским исследованием: «Я не дерзну писать историю Архипелага: мне не досталось читать документов. Но кому-нибудь когда-нибудь — достанется ли?».

В качестве базы, в качестве отправной точки для дальнейших исследований «Архипелаг» представляет большую ценность. Как только архивы частично открыли, воодушевлённые именно «Архипелагом» историки начали собирать документальную информацию. Многое из «Архипелага» подтвердилось. Многое, — и это абсолютно нормально, — оказалось ошибочным.

6. Сейчас есть уже конкретные цифры, отрицать которые могут только сектанты, так как эти цифры подтверждают даже историки весьма левых взглядов, симпатизирующие сталинскому СССР.

Если кратко, получается так. 4 млн осуждены по контрреволюционной 58-й статье, ещё 4 млн раскулачены. Полтора миллиона депортированы. Никак не меньше миллиона погибли в ходе Красного Террора. Итого вот у нас 10 миллионов — цифра, с которой спорить нельзя.

Я сейчас пишу только про репрессии. Я не включаю сюда, например, погибших во время ленинско-сталинских голодовок, вызванных Гражданской войной, коллективизацией и управленческими ошибками фанатиков. Это ещё около пяти миллионов человек. Я пишу только про прямо репрессированных. Их было больше 10 миллионов — медицинский факт.

Полагаю, российские школьники не просто имеют право про это знать — они обязаны про это знать.

7. Впрочем, нужно ли скармливать детям именно «Архипелаг ГУЛАГ» — вопрос дискуссионный. Слог у Александра Солженицына хороший, критикуют его по злобе, но сам «Архипелаг» имеет тяжёлый формат, с интересом читать его будет только заинтересованный человек.

С заинтересованностью не всё хорошо, так как сейчас у нас уже 2023. У нынешнего поколения школьников в сталинских лагерях гибли не отцы и даже не деды, а примерно прапрадеды в среднем. Слишком длинная дистанция: многие уже и не помнят-то столь «дальнего» родства. А если учесть, что в СССР подобные страницы семейной истории старались от детей скрывать, многие даже и не знают, что у них в предках были репрессированные — хотя с чисто математической точки зрения и ясно, что среди современных школьников потомков репрессированных около половины, если не больше.

8. Очень кратко по математике. У каждого человека двое родителей, четверо бабушек-дедушек, 16 прапрабабушек-прапрадедушек и так далее. Шансы на то, что кто-то из предков сидел по 58-й или был депортирован как «кулак», весьма велики.

9. Мне кажется, что для подросткового восприятия лучше подходят короткие рассказы: пусть даже более жёсткие, чем произведения Солженицына, но короткие. Если школьник заинтересуется и захочет углубиться в тему, пусть уже сам возьмёт в библиотеке «Архипелаг», а потом при желании продолжит — прочтёт критику «Архипелага», разбор критики и так далее. Примерно так изучают философию — начав с «Диалогов» Платона, и постепенно раскручивая спираль комментариев к ней.

Если бы я составлял программу по литературе, при всём уважении к Александру Исаевичу, я бы убрал «Архипелаг» во внеклассное чтение, а в обязательной программе оставил бы «Один день Ивана Денисовича» плюс «Колымские рассказы» Варлама Шаламова.

Также я обязательно добавил в школьную программу туда переписку Шолохова со Сталиным от 1933. Всего несколько писем, на одном уроке можно вслух зачитать, а до чего же хорошо прочищают мозги! Кстати, если ещё не читали, рекомендую потратить четверть часа и на эти письма (ссылка).

10. Отдельная проблема — школьные учителя литературы и истории. Будучи нормальными людьми, они тоже подвержены сектантской пропаганде. Есть школьные учителя, которые верят в гороскопы, лечатся гомеопатией, всерьёз воспринимают теорию плоской Земли. Разумеется, есть среди учителей и отрицатели репрессий, которые некритично передают школьникам современные коммунистические мифы — что репрессий не было, что сидели по 58-й исключительно воры да бандиты, что Сталин — мудрый управленец, принявший Россию с деревянной сохой.

Подведу итог

Нужно ли скармливать школьникам «Архипелаг ГУЛАГ» — вопрос дискуссионный. Может, и не нужно — равно как не нужна им для развития и депрессивная классика XIX века. Однако про сам факт репрессий школьникам знать следует, причём не в формате трёх абзацев в учебники истории (я утрирую), а в формате ярких, коротких и оставляющих долгий след в памяти художественных произведений.