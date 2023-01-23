Скандалы: Импортозамещение в IT: программный сбой

В одной из важнейших и чувствительных отраслей даже специалистам порой не под силу разобраться, как импортное превращается в родное, даже своё

На финише минувшего года бывшим российским IT-компаниям было выделено 258,6 млн бюджетных рублей на создание по сути уже созданного ПО. Это отмечено даже в экспертных материалах Минцифры. И это, похоже, отнюдь не случайно. Ведь IT-отрасль пользуется особой поддержкой государства.

Такаая поддержка выражается в предоставлении различных льгот IT-компаниям и и работающим в них сотрудникам. Так, ставка налога на прибыль с января 2022 до конца 2024 года снижена им до 0%, а отчисления по страховым взносам за работников в IT-сфере составляют всего 7,6%. Сотрудникам IT-компаний предоставляется льготная ипотека по ставке не более 5% годовых. Кроме того, они могут получить отсрочку от призыва в армию до достижения ими 27 лет.

По истине особое внимание к IT-отрасли было оказано и во время частичной мобилизации. Уже через два дня после её начала Минобороны включило IT-специалистов в число категорий, подпадающих под отсрочку. А так как среди уехавших из страны оказалось очень много именно IT-специалистов, то сейчас на различных уровнях обсуждаются и предлагаются различные варианты их возврата в страну.

Казалось бы, что ещё нужно IT-компаниям от государства? Созданным для их бизнеса условиям может завидовать практически любая отрасль экономики. Но на днях в отрасли разгорелся настоящий скандал. Российская компания, которая, по сути дела, является наследницей, сбежавшей из страны и уже нероссийской IT-компании ABBYY, попросила у государства финансирование на импортозамещение программного продукта, ранее созданного самой же ABBYY.

Запрошенная, точнее требуемая сумма достаточно крупная: 258,6 млн рублей. При этом российская компания Content AI (ООО «Контент ИИ») – соискательница финансирования, на самом деле, не совсем российская. 100% её уставного капитала принадлежат турецкой структуре.

Речь идёт о программном продукте ContentCapture, который предназначен для автоматизации потокового ввода документов и импортозамещения Abbyy FineReader и Abbyy FlexiCapture. В принятой правительством дорожной карте развития общесистемного программного обеспечения (ПО) проект на разработку программного продукта ContentCapture выделено почти 259 млн рублей бюджетных средств.

При этом на сайте Content AI открыто указано, что этот продукт уже создан и даже можно запросить пробную версию.

В одной из версий дорожной карты участником этого проекта указывалась компания ПАО «Газпромнефть» (дочерняя структура «Газпрома»), которая планировала выделить дополнительно 110,8 млн рублей собственных средств. Сейчас статус участия Газпромнефти в этом проекте не ясен.

То есть айтишники в этой дорожной карте предлагают второй раз за госденьги на бумаге создать продукты ABBYY? При этом в январе 2022 года компания ABBYY сама исключила из реестра российского ПО, который курирует Минцифры РФ, ряд своих продуктов, в том числе, и Abbyy FineReader и Abbyy FlexiCapture. После начала спецоперации разработчик вообще ушёл из России в США. Компания удалила русский сайт, но при этом оставила украинскую версию сайта. На сайте компании также указан офис в Киеве.

Было заявлено, что ООО «Контент ИИ» создано якобы в целях реструктуризации бизнеса компании. У компаний ООО «Контент ИИ» и ООО “АБИ ПРОДАКШН” (юрлицо Abbyy, которое было правообладателем Abbyy FineReader и Abbyy FlexiCapture) совпадают юридический адрес, по которому зарегистрированы эти компании, и фактический адрес офиса, где физически работают сотрудники.

На госденьги создается программное обеспечение, которое по факту уже есть! А глядя на манипуляции с юрлицами в голове возникают не только слова «мошенничества» или «растрата», но и формулировка «финансирование врага». Разве не видно, что конечным адресатом госденег де-факто может быть американская компания, которая открыто не поддерживает Россию?

Когда страна живёт и трудится под девизом «Всё для фронта, всё для победы!», ветераны ВОВ и пенсионеры передают свои сбережения на поддержку армии. Разве это то импортозамещение, которое нам нужно? Разве страна не может потратить эти деньги на прямую поддержку СВО или реализацию социальных проектов для военных.

Виктор Андреев

Оригинал материала: “Новые Ведомости”