 

Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность Фонда Андрея Сахарова

23.01.2023, 22:00, Новости дня
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Фонд Андрея Сахарова признан нежелательной в РФ организацией, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

В сообщении говорится, что по результатам изучения поступивших материалов 23 января Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации The Andrei Sakharov foundation («Фонд Андрея Сахарова»), США, передает ТАСС.

Ранее представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов сообщил, что деятельность литовской неправительственной организации Riddle на российской территории признана нежелательной.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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