Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность Фонда Андрея Сахарова

Фонд Андрея Сахарова признан нежелательной в РФ организацией, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

В сообщении говорится, что по результатам изучения поступивших материалов 23 января Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации The Andrei Sakharov foundation («Фонд Андрея Сахарова»), США, передает ТАСС.

Ранее представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов сообщил, что деятельность литовской неправительственной организации Riddle на российской территории признана нежелательной.

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