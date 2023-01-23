Доклад ЦСМИ: Высокоточных боеприпасов большой дальности ВС США не хватило бы даже на неделю боев за Тайвань

В случае участия Соединенных Штатов в потенциальном конфликте в Тайваньском проливе запасы высокоточных боеприпасов большой дальности закончились бы у ВС США, вероятно, менее чем через неделю боевых действий, утверждается в докладе Центра стратегических и международных исследований (ЦСМИ).

В докладе, главным автором которого стал старший вице-президент ЦСМИ Сет Джонс, утверждается, что, согласно результатам серии военных игр, проведенных ЦСМИ, у Соединенных Штатов, к примеру, кончились бы некоторые боеприпасы, вроде высокоточных большой дальности, менее чем через неделю конфликта в Тайваньском проливе, передает ТАСС.

В исследовании выражается мнение, что американский военно-промышленный комплекс (ВПК) не подготовлен адекватно для складывающейся ситуации в сфере международной безопасности, он функционирует в большей степени как ориентированный на обстановку мирного времени. По мнению экспертов ЦСМИ, состояние ВПК США чрезвычайно осложнило бы возможное участие Соединенных Штатов в затяжном конфликте, а имеющиеся недостатки подрывают сдерживание Вашингтоном потенциального противника.

Как утверждают исследователи, американский ВПК не обладает возможностями для резкого наращивания объемов выпуска продукции при возникновении большой войны. Вместе с этим в докладе говорится, что Китай в больших масштабах вкладывает средства в производство боеприпасов и получение совершенных систем оружия и военной техники, действуя, как свидетельствуют некоторые оценки правительства США, в 5-6 раз быстрее Штатов.

Напомним, США регулярно передают вооружения, в том числе высокоточные боеприпасы, Украине. Так, 20 января президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине нового пакета военной помощи.

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