Лучи добра – Личное мнение
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Совсем не завистливая Ксения Бородина в канун дня рождения Бузовой объявила, что больше не считает гОленьку коллегой.
«Больше не коллега», — объявила Ксюндель и отказалась от дальнейших комментариев.
Фото: Соцсети
И действительно, в кои-то веки Бородина права. Бузову все знают, а кто такая Ксюндель — после развода с Омаровым, и говорить-то не о чем.
Бородина отказала журналистам поздравлять Бузову. Сидели вместе на бревне долгие годы, а теперь и поздравления жалко.
Бузова — в театре. Бузова — в клипе. Бузова — везде. А где Бородина? С мамкой перед вылетом в Таиланд ругается.
Как тут не позавидовать успешной гОленьке?
Вроде, начинали одинаково, а какой разный результат трудовой деятельности. Бузова — светлый человечек, посылающий всем лучи добра и пары хорошего настроения.
А Бородина — как ни глянь новости про неё! — так вечно с кем-то ругается. То с мужем бывшим, то с подписчицами, то вот Бузову поздравлять не хочет.
Ксюндель, с таким характером в твоём возрасте уже пора что-то делать! Собчак, вон, свадьбы проводит, деньги заколачивает. И Бузова не отстаёт — поёт и танцует.
А чего добилась ты? Задумайся.
Как вы считаете, зашёл бы лучистый образ Бородиной? Лучистый — в том смысле, что посылает всем лучи добра.
—
Источник: Лена Миро
Смотреть комментарии → Комментариев нет