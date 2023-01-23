 

Лучи добра – Личное мнение

23.01.2023, 21:30, Разное
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Совсем не завистливая Ксения Бородина в канун дня рождения Бузовой объявила, что больше не считает гОленьку коллегой.

«Больше не коллега», — объявила Ксюндель и отказалась от дальнейших комментариев.


Фото: Соцсети

И действительно, в кои-то веки Бородина права. Бузову все знают, а кто такая Ксюндель — после развода с Омаровым, и говорить-то не о чем.

Бородина отказала журналистам поздравлять Бузову. Сидели вместе на бревне долгие годы, а теперь и поздравления жалко.

Бузова — в театре. Бузова — в клипе. Бузова — везде. А где Бородина? С мамкой перед вылетом в Таиланд ругается.

Как тут не позавидовать успешной гОленьке?

Вроде, начинали одинаково, а какой разный результат трудовой деятельности. Бузова — светлый человечек, посылающий всем лучи добра и пары хорошего настроения.

А Бородина — как ни глянь новости про неё! — так вечно с кем-то ругается. То с мужем бывшим, то с подписчицами, то вот Бузову поздравлять не хочет.

Ксюндель, с таким характером в твоём возрасте уже пора что-то делать! Собчак, вон, свадьбы проводит, деньги заколачивает. И Бузова не отстаёт — поёт и танцует.

А чего добилась ты? Задумайся.

Как вы считаете, зашёл бы лучистый образ Бородиной? Лучистый — в том смысле, что посылает всем лучи добра.

Источник: Лена Миро


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