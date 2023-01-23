Ольга Медынич: “Совсем неважно, насколько дорого ты одет, главное – это то, что ты несешь внутри себя”

В сериале “Просто Михалыч” вы играете карикатурную жену богача. Ваша героиня Оксана старается “строить” людей вокруг – супруга, сына, да и просто окружающих. Такая женщина-генерал, которая с трудом принимает чужое право на свободу воли. Почему, на ваш взгляд, Оксана именно такая?

Мне кажется, что люди ведут себя подобным образом от неуверенности. У нее было не очень богатое детство, поэтому, когда появились деньги, немножко “потекла крыша”. Мне приходилось такое наблюдать за людьми. Это ситуация, когда деньги становятся главным стимулом в жизни, а человек забывает, ради чего их зарабатывал и смотрит только на статус. У моей героини такой комплекс неожиданных денег: когда-то они были во благо, но приток финансов увеличился, а ценности изменились. Мы застаем Оксану в тот момент, когда она забыла, зачем ей изначально нужны деньги – для счастья и свободы выбора, но не для роскоши. Оксана об этом не помнит, чувствует себя неуверенно и увлекается брендами, одеждой. Такое нередко происходит с богатыми людьми.

Замечали ли вы когда-нибудь подобное поведение за собой? Если да, то как вы с этим боролись?

Во-первых, стоит сказать, что у меня никогда не было таких огромных денег, мужа-миллионера и дома на Рублевки, как у Оксаны. Но никто не знает, как бы повел себя, если бы вдруг золотые слитки посыпались с неба. Что бы случилось с характером человека? Как бы он изменился? Конечно, хочется верить в то, что со мной такого бы не произошло, потому что всю жизнь я зарабатываю деньги сама. У меня нет богатых родителей, дедушки в Америке, который оставил наследство. То, что у меня есть – заработано. Мне кажется, что такая проблема, как у моей героини, чаще всего случается с теми, кто не сам зарабатывал, а деньги к нему сами откуда-то приплыли.

Приходилось ли вам встречать подобных женщин в реальной жизни? Кажется, что это достаточно распространенный тип.

Наверное, все мы их когда-то встречали. Сейчас стремление к роскоши уже отходит на дальний план, а люди научились получать удовольствие от денег и не думать только о том, что про них скажут другие, но они все равно существуют. Например, я таких вижу в социальных сетях, они хвастаются тем, что и за сколько купили. Наверное уже все знают, что когда человек сам зарабатывает и понимает ценность денег, ему плевать на бренды. Как известно, самые богатые люди свободны от предрассудков. Мода – это ведь не только про вещи, может быть мода и на определенное поведение. На мой взгляд, сейчас эта публичная демонстрация богатства уходит, поэтому мы даже видим мультимиллионеров в обычных майках из сетевых магазинов. Совсем неважно, насколько дорого ты одет, главное – это то, что ты несешь внутри себя.

По сюжету, покой богатого семейства Оксаны нарушает Михалыч – родственник из провинции, который является без приглашения, когда его совсем не ждут. Сейчас психологи много говорят о важности выстраивания личных границ и о том, что не нужно терпеть навязчивых людей, если вам это не нравится. Согласны ли в с этой позицией?

Да! Я всегда за личное пространство! Вот тут реакцию Оксаны я как раз понимаю, и в этом плане мне было легко играть роль. Конечно, в каких-то вещах она перегибает палку, но зерно правды в ее поведении есть. Я считаю, что мы должны уважать личное пространство любого человека. Даже в гости к своей маме я не приду без предварительного звонка, не спросив, удобно ли ей это. А Михалыч, конечно, как сорняк проникает в пространство, где его не ждут. Я же считаю, что если ты приехал в другую страну или просто пришел в чужой дом, то должен вести себя по законам этого дома. Хотя, конечно, для героев сериала его приезд становится терапией, которая помогает вскрыть все их проблемы.

В этом году выйдет еще один проект, где мы увидим вас в роли властной женщины. Речь идет о сериале “Макрон”. Ваша героиня будет очень недовольна невестой сына – своей ровесницей. Ставили ли вы себя на ее место? Можете ли вы назвать себя человеком, свободным от любых предрассудков, которые касаются возраста?

Слушайте, ну это же тоже та ситуация, когда невозможно предсказать свою реакцию. Моему сыну десять лет, я понимаю, что через какое-то время он приведет в дом девушку. Конечно, в данный момент мне кажется, что я свободна от любых предрассудков и приму любого человека, но было бы глупо это утверждать. Невозможно предсказать, как я поведу себя, если столкнусь с ситуацией, которая мне не понравится. Сейчас мне кажется, что я справлюсь и предоставлю ребенку полную свободу, но никогда не говори “никогда”!

Что ж, вы сами так же не говорили “никогда” театру, хотя и перестали играть в нем на постоянной основе несколько лет назад. При этом во многих интервью вы упоминали, что будете не против вернуться на сцену, если появится по-настоящему интересный материал. Есть ли сейчас какие-то заманчивые предложения?

Да, я действительно много раз говорила, что могла бы вернуться на сцену. За это время было много предложений по антрепризе, просто огромное количество. Не хочу забегать вперед, но скажу, что на одно из них я согласилась. Посмотрим теперь, что из этого выйдет. У этой постановки отличный состав. Правда, я не могу сказать, что материал потрясающий, но видимо я так часто говорила “нет”, что наконец решила ответить “да”, не особо задумываясь. Поэтому у меня скоро выйдет антрепризный спектакль с отличным составом, хотя я не оставляю мысль, что мне бы очень хотелось выпустить какую-нибудь серьезную пьесу в стационарном театре. На всякий случай, объясню читателям, возможно не все понимают разницу. Антреприза – это не постоянный театр, а тот, который путешествует по городам и весям – по Москве, Питеру, Екатеринбургу. Стационарный театр – это когда ты приходишь в одно и тоже место и играешь один и тот же спектакль. Вот к этому я как раз стремлюсь. Каждый раз под Новый год я запускаю этот “месседж” в космос, и надеюсь, что он сбудется.