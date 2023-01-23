 

Памела Андерсон обвинила звезду “Истории игрушек” Тима Аллена в эксгибиционизме

23.01.2023, 21:30, Разное
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Издание Variety эксклюзивно представило отрывок из грядущих мемуаров актрисы и модели Памелы Андерсон. Книга, получившая название “С любовью, Памела” (в оригинале “Love, Pamela”), поступит в продажу 31 января. В автобиографии Андерсон, помимо отношений с бывшим мужем Томми Ли, рассказала о неприятном инциденте на съемках комедийного ситкома 1991 года “Большой ремонт”. Звезде на тот момент было 23 года.

В ленте также снимался актер Тим Аллен, наиболее известный по фильму “История игрушек”. По словам звезды, однажды он продемонстрировал ей свое достоинство против ее воли.

В первый день съемок я вышла из своей гримерной, а Тим стоял в коридоре в халате. Он распахнул его и быстро оголился — на нем ничего не было. Он сказал, что это справедливо, потому что меня он голой уже видел. Теперь мы квиты. Я неловко рассмеялась, – вспомнила Памела.

69-летний американский комик уже опроверг слова Андерсон и заявил, что не совершал дерзкую выходку.

Нет, этого никогда не было. Я бы никогда так не поступил. Я прямо говорю, что этого не было, и точка, — заверил Аллен.

Памела снялась во многих эпизодах первого сезона “Большого ремонта”. Она предстала в образе девушки по имени Лиза из “Tool Time”. Андерсон стала постоянной участницей второго сезона, а после появилась в эпизодической роли в шестом сезоне.

Вместе с мемуарами 31 января на Netflix выйдет документальный фильм о жизни и карьере Памелы Андерсон под названием “Памела: История любви”.


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