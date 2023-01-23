 

Иран пригрозил заблокировать пятую часть глобальных поставок нефти в случае признания КСИР террористической организацией в ЕС

23.01.2023, 21:20, Разное
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Министерство иностранных дел Ирана резко осудило резолюцию Европарламента с призывом к руководству ЕС включить Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций, пишет Der Spiegel. По словам главы ведомства Хосейна Амира Абдоллахияна, иранский парламент уже работает над законопроектом о контрмерах. Среди возможных вариантов — задержание иностранных нефтяных танкеров в Персидском заливе или перекрытие Ормузского пролива, имеющего ключевое значение для мировой торговли энергоносителями.


AP

В прошлый четверг Европарламент одобрил резолюцию с призывом к руководству ЕС включить Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций. Теперь Иран угрожает Европейскому союзу последствиями. «Европейский парламент выстрелил себе в ногу, и ответом станут контрмеры», — написал в воскресенье в Twitter министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян. По его словам, Исламский консультативный совет — иранский парламент — уже работает над законопроектом, пишет Der Spiegel.

В воскресенье Амир Абдоллахиян и главнокомандующий КСИР генерал-майор Хоссейн Салами приняли участие в заседании Исламского консультативного совета, чтобы обсудить детали. В настоящий момент неясно, какими именно будут возможные контрмеры. По словам Амира Абдоллахияна, речь шла о задержании иностранных нефтяных танкеров в Персидском заливе или перекрытии Ормузского пролива, соединяющего Персидский залив с Оманским заливом. Ормузский пролив имеет ключевое значение для глобальных поставок энергоносителей — через него проходит около пятой части всей морской торговли нефтью.

Однако, по информации Европейской службы внешних связей, включение КСИР в список террористических организаций — непростой процесс. Как сказала пресс-секретарь службы, для этого требуется решение суда или постановление о запрете от органов власти одной из стран ЕС. 

Корпус стражей исламской революции в последнее время всё чаще подвергается критике международного сообщества. Как считает издание, из-за многочисленных нарушений прав человека с начала антиправительственных протестов в середине сентября ЕС уже внёс многих высокопоставленных офицеров КСИР в санкционные списки.

Министерство иностранных дел Ирана резко осудило резолюцию Европарламента ещё в четверг. Экс-главнокомандующий КСИР и вице-президент по экономическим вопросам Мохсен Резайи назвал членов Европарламента «политическими карликами». Он заявил, что они горько пожалеют о своём решении. Консервативная ежедневная газета «Кейхан» даже призвала к разрыву дипломатических и экономических отношений со всеми европейскими странами, которые поддержат включение КСИР в список террористических организаций.

Министры иностранных дел ЕС намерены официально принять решение о новых санкциях в отношении Ирана на встрече в понедельник. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Германии заявил, что «ввиду возможного исполнения новых смертных приговоров» необходимо «продолжать оказывать давление на иранский режим», передаёт Der Spiegel.  


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