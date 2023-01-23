Инфляция вгоняет американцев в кредитные долги

Резкий рост процентных ставок по кредитным картам в прошедшем году усугубил положение части американцев. По последним данным, средняя сумма задолженности выросла почти на 30%, при этом миллионам домохозяйств потребуются годы, чтобы погасить накопившиеся долги, пишет The Hill. Спровоцированный инфляцией рост потребительских цен, опережающий рост заработных плат, называют основной причиной увеличения числа должников, подчёркивается в материале.



AP

Купить сейчас, а заплатить потом — это классический импульс потребителя, потому американцы активно накапливают долги по кредитным картам, несмотря на исторический рост процентных ставок, которые достигли 20%. Опрос NerdWallet свидетельствует о повышении кредитных долгов среди домохозяйств в США на 29% за последний год — средняя задолженность достигла $7486, тогда как 14 миллионов американцев имеют задолженность свыше $10 тыс. При этом, согласно данным Bankrate, 46% держателей карт ежемесячно имеют остатки по кредиткам — цифра выросла на 7% в сравнении с началом прошлого года, отмечает The Hill.

Сообщается, что общий баланс кредитных карт в Штатах практически достиг допандемийных значений и сейчас составляет $925 млрд. «Американцы любят свои кредитные карты. У нас всегда есть долги по кредитным картам, и они почти постоянно растут… Когда растут расходы на продукты, газ и коммунальные услуги, вы не можете отменить их, как подписку на Spotify», — цитирует издание слова главного кредитного аналитика LendingTree Мэтт Шульц, намекающего на то, что рост задолженностей связан с ростом потребительских цен, который опережает индексацию зарплат. В недавнем анализе компания NerdWallet отмечается, что за последние три года средний доход вырос на 7%, тогда как расходы — на 16%. Сами американцы говорят о том же: по результатам опроса, проведённого в декабре U.S. News & World Report, должники чаще всего выбирали «увеличение расходов в сочетании с недостаточным доходом» как основную причину накопления долгов.

Ставки по кредитным картам растут вместе с процентными ставками в целом: Федеральная резервная система повысила последние более чем на 4 пункта в 2022 году, пытаясь снизить инфляцию. Еще в 2016 году средние ставки по кредиткам колебались в диапазоне от 13% до 14%, в начале 2022 года средняя ставка составляла 16%, а уже к концу года превысила 20%. Очевидно, что кредиторам необходимо получать прибыль, потому кредитный рейтинг клиента не играет особого значения, невзирая на риск невыплаты долгов. При этом ставки по ипотечным кредитам достигли почти 7% — самого высокого уровня за десятилетие, напоминает автор материала.

Кредиторы, как правило, подкупают потребителя не более низкой процентной ставкой, а потенциальными «вознаграждениями» и программами привилегий: кешбэк на определённые категории покупок, акции, скидки на авиабилеты или баллы, которые можно обменять на услуги или товары. Примечательно, что, по опросам Bankrate, 36% держателей карт назвали бонусы лучшей функцией своей кредитки и лишь 10% отметили конкурентоспособную процентную ставку. «Люди по природе своей любят награды. Мы любим получать выгоду», — приводит автор слова Родни Салливана, исполнительного директора Центра управления активами при Дарденской школе бизнеса.

Бонусы по кредитным картам могут принести значительную выгоду её держателю, если он совершает много списаний и ежемесячно погашает остаток. Однако если не погашать долг, игра быстро обернётся против игрока, резюмирует The Hill.