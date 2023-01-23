 

Кожаные брюки остаются в тренде и в 2023 году: актуальные модели на весну и лучшие способы их стилизации

23.01.2023, 21:13, Разное
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Кожаные брюки поражают своим разнообразием. Весной-2023 будут актуальными разные фасоны: узкие и широкие, прямые и расклешенные, однотонные и разноцветные, нейтральных и насыщенных оттенков. Вы можете пополнить гардероб тем изделием, которое вам больше по душе, исходя из концепции своего стиля.

Разбираемся, с чем лучше всего сочетать кожаные брюки, и вдохновляемся эффектными образами.

С блейзером или пиджаком оверсайз

Если вы предпочитаете стильные, элегантные, относительно формальные образы, тогда обязательно обратите внимание на данный комплект. Речь идет о сочетании кожаных брюк с блейзером или пиджаком оверсайз.

Кожаные брюки прямого кроя или чуть расклешенные в бедрах красиво смотрятся в укороченном варианте. Сочетайте их с элегантными ботильонами на каблуках.

С блузой или рубашкой

Для создания романтичного лука сочетайте кожаные штаны с блузой с бантом на шее и с большими и объемными рукавами-воланами. Чтобы образ получился более нежным, изысканным, рассмотрите не черно-белую, а нюдовую гамму. Например, красиво смотрятся светло-коричневые штаны с кремовой блузой.

Если же нужно создать более строгий образ, тогда сочетайте черные кожаные штаны и белую рубашку на пуговицах. Если вам нравятся креативные и немного дерзкие наряды, тогда обратите внимание на брюки с очень высокой посадкой, с несколькими ремнями на талии. На первый взгляд кажется, что вы надели штаны с корсетом. Рубашку в данном случае лучше расстегнуть, предварительно надев под низ майку или футболку.

С кожаным верхом

Кожаные изделия можно и нужно сочетать с вещами из такого же материала для создания стильного образа. Конечно, на ум в первую очередь приходит рокерский образ, состоящий из кожаных брюк и косухи. Но почему бы немного не отойти от шаблонов и не рассмотреть другие цвета и фасоны?

К примеру, красиво смотрятся светло-коричневые штаны с красной рубашкой. Поскольку оба изделия выполнены из кожи, наряд становится еще более стильным.

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Со свитером

Для создания образов в стиле кэжуал сочетайте кожаные штаны с вязаными свитерами. Необязательно верх должен быть оверсайз. Вы можете надеть свитер с объемными рукавами, прикрывающий паховую зону, с облегающими штанами. Чтобы лук получился элегантным, дополните его туфлями или ботильонами на каблуках.

Если же вы привыкли к объемным вещам, тогда можете сочетать свитер оверсайз с кожаными штанами прямого кроя. Лучше заправить свитер в брюки. Дополните комплект кожаными ботинками на тракторной подошве. Если хотите казаться стройнее, то подберите обувь в тон к штанам.

С пальто

Пальто или плащ — это те варианты верхней одежды, которые идеально сочетаются с кожаными брюками. Если вам наскучил образ тотал-блэк из «Матрицы», тогда попробуйте сочетать черные кожаные штаны и клетчатое пальто миди-длины.

С футболкой

Иногда чем проще комплект, тем лучше он смотрится. Особенно в контексте образов кэжуал. Чтобы не ломать голову над тем, что надеть, просто сочетайте кожаные штаны с трикотажной футболкой.

Если хотите, повяжите на плечах свитер – это тоже тренд предстоящего сезона.


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