 

Матча, кофе или смузи. Какие напитки хорошо влияют на обмен веществ

23.01.2023, 21:12, Разное
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Для активации процесса похудения необходимо ускорение метаболизма. В основном эта задача решается с помощью двух способов: увеличением физических нагрузок и изменением подхода к питанию. Но на обмен веществ вполне можно повлиять и с помощью разных напитков. Самые эффективные из них будут перечислены ниже.

Кофе

Напиток, приготовленный без сахара и молока, можно считать диетическим. Кофе не только ускоряет обмен веществ, но и насыщает тело энергией. Также напиток полезен в качестве средства для профилактики депрессии и улучшения мозговой активности. Некоторые добавляют в кофе специи для усиления эффекта. К самым распространенным из них относят кардамон, черный перец и корицу.

Ягодные смузи

Для многих такие напитки очень калорийны. Но на самом деле все зависит от конкретного рецепта. К примеру, при использовании ягод и растительного молока калорийность будет невероятно низкой. Поэтому смузи прекрасно подойдут в качестве перекуса. Наиболее полезными ягодами для приготовления подобного напитка эксперты называют голубику, малину и клубнику.

Зеленый чай с добавлением лимона

Такое сочетание ингредиентов позволяет существенно ускорить процесс метаболизма. Для более впечатляющего результата следует выбирать натуральные сорта зеленого чая. А лимон сделает напиток намного вкуснее и полезнее.

Матча

Благодаря полезным свойствам эта разновидность японского чая успела завоевать определенную популярность. Считается, что матча помогает в избавлении проблем со здоровьем, продлевает жизнь, а также ускоряет обмен веществ и помогает в сжигании жиров.

Вода Сасси

Этот напиток очень популярен среди людей, следящих за собственным весом. Приготовить его совсем несложно. В емкость вливается очищенная вода (2 литра), а потом туда добавляется нарезанный кружками лимон, свежая мята и предварительно измельченный корень имбиря. Воду Сасси следует оставить на ночь, чтобы она хорошо настоялась и пить на следующий день.


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