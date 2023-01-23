 

“Работали с его телом”: врачи склонились над изрезанным Киркоровым

23.01.2023, 21:12, Разное
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Российский певец Филипп Киркоров давно всем все доказал и не скрывает, что теперь берет от жизни все и живет так, как хочет. Именно поэтому последние года за Киркоровым по пятам тянутся скандалы и грязные сплетни, от которых он не слишком-то и отбрыкивается.

Филипп Киркоров не жалеет денег, тратит на себя любимого целое состояние и всегда стремится выглядеть наилучшим образом. Артист не скрывает, что прибегает к помощи пластическим хирургам. В свои 55 лет он выглядит гораздо моложе. Пластический хирург Тимур Хайдаров рассказал, что именно врачи сделали с артистом, склонившись над ним на хирургическом столе.

“Мы поработали с его телом, с его объемами. Комплексная операция подразумевает это и липосакцию, в некоторых случаях и абдоминопластику. Там проделана большая работа”, – отметил врач.

Изрезанный хирургами Филипп Киркоров в беседе с журналистами признался, что очень гордится собой, ведь не каждый человек отважится на такое серьезное хирургическое вмешательство, а уж тем более взрослый мужчина. Более того, свою внешность Филипп Киркоров считает инструментом своего заработка, сообщает Пятый канал.


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