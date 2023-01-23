Упрятавший Пугачеву подальше Галкин* открыто развлекается с гомосексуалистами

В феврале прошлого года шоумен Максим Галкин* со своей семьей покинул Россию и раскритиковал действия властей. С тех пор от него отвернулись российские поклонники и погнали его вон из страны. Впрочем, он и сам не спешил возвращаться. С тех пор Галкин* гастролирует по миру и зарабатывает деньги, давая концерты с русофобскими шуточками.

С недавних пор шуточки про злых русских пресытились новой публике Максима Галкина*, поэтому он переключился на юмор о гомосексуалистах. Ведь западная публика не будет “хавать” одни и те же плоские шутки, приходится искать новые темы.

Так или иначе, Максим Галкин* уже не поливает так яростно грязью Россию направо и налево, а его репертуар на глазах меняется. Теперь он шутит про русских таксистов-“гомосексуалистов”, которые вступают в конфликт с другими людьми на дороге.

Может быть, проблема заключается в другом. Вероятно, что потенциальными клиентами комика за рубежом являются такие же, как и он, покинувшие родину русские. А если люди прожили там уже достаточно много времени, такой юмор им может быть уже попросту непонятен, ведь менталитет меняется, пишет “Царьград”.

Несмотря ни на что, русские диаспоры эмигрантов по своей численности не сравнятся с числом фанатов, проживающих в России. Поэтому Галкин вынужден сменить пластинку, чтобы оставаться на плаву.

Ранее поклонники заподозрили, что Максим Галкин куда-то упрятал Аллу Пугачеву, а на публике вместо нее выступают одобренные двойники.

* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.