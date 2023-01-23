Мнение: Кого принял президент России?

Владимир Путин принял Рустама Минниханова. Сайт Кремля сообщил: «Состоялась рабочая встреча Владимира Путина с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Обсуждалась социально-экономическая ситуация в регионе».

отсюда

А вот в Татарстане об этой же самой встрече написано, что «Президент Российской Федерации Владимир Путин провел рабочую встречу с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым».



отсюда

С кем же встречался президент России? С главой Татарстана? Или с президентом Татарстана?

К слову, обсуждая социально-экономическую ситуацию в регионе, Рустам Минниханов доложил Владимиру Путину:

– Хотел бы сказать о поддержке специальной военной операции. Эта тема для всех нас самая важная, и, конечно же, хотел бы доложить, что мы активно работаем в этом направлении, в части поддержки специальной военной операции – почти 2,5 миллиарда мы выделили, в том числе на подшефный наш город Лисичанск. К сожалению, пока ещё мы не можем там в полную силу работать. Наши два батальона – «Алга» и «Тимер» – находятся в зоне.

Большая поддержка идёт по гуманитарной помощи, почти две тысячи тонн гуманитарной помощи, значительная часть которой идёт в Лисичанск, за который мы отвечаем. Также полностью знаем, что нужно делать в Лисичанске, как только у нас будет такая возможность. Хотя уже по ряду объектов работу мы начали.

Что касается работы наших врачей в этой зоне, питания для людей, – эти вопросы организованы.

– «Алга» – значит «вперёд» – зачем-то перебил и произнес Владимир Путин, когда уже было сказано и про Лисичанск, и про врачей….

– «Алга!» – «вперёд», да– согласился Минниханов: – «Тимер» – это «железо», «железный». – и продолжил:

– Концерты, мероприятия, встречи и, самое главное, семьи поддерживаем. Семьи, дети – «горячая линия» организована, всё, что необходимо.

У нас герои, шесть героев, трое из них погибли. И 52 выходца из Татарстана награждены Орденами мужества. Мы очень их чтим….

В общем, поговорили. То ли президент с президентом, то ли президент с главой региона….

Фотографии отсюда

—