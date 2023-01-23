Мнение: Японский ленточный архив, чипизационный план США и производство высокочистого неона

1. На фото к посту — ленточный архив от ФуджиФильм. Механическая рука берёт кассету с плёнкой, вставляет её в магнитофон и читает оттуда данные. Думаете, прошлый век? Наоборот, весьма актуальная технология (ссылка). В такой архив помещается невероятно много информации, гораздо больше, чем можно записать за разумные деньги на жёсткие диски. Да, чтобы получить доступ к нужным данным, придётся минуту-другую подождать. Но если вам надо хранить эксабайт архивной информации (миллион гигабайт), то можно и потерпеть — ведь к большей части данных доступ нужен не каждый день, даже не каждый год. А плёнка не только дёшево стоит, но и надёжно хранится очень долго, как минимум десятилетиями.



Там в статье по ссылке автор ещё упоминает, что обычные жёсткие диски скоро подешевеют — и это хорошая новость, ибо я сердцем чувствую, что развитие компьютеров снова вынудит нас обновлять свои ПК. Но там опечатка в абзаце про цены. Правильно читать примерно так: эксперты полагают, что цены на жёсткие диски через пару лет упадут до цента за гигабайт. То есть жёсткий диск на 5Тб будет стоить жалкие 3500 рублей.

2. Ещё по поводу планов США на Тайваньский конфликт. Главная цель США – не столько помешать Китаю воссоединиться с Тайванем, сколько не дать китайцам заполучить тайваньскую электронику, успеть максимально «выкачать» её в США, переманить специалистов и технологии (ссылка):



За последние два года на территории США начали возводиться больше 40 новых фабрик по производству чипов. На их создание будут потрачены порядка 200 миллиардов долларов. Ключевыми из них являются предприятие Intel в Огайо, одного из самых больших в мире, и завод тайваньской TSMC в Аризоне, который намерен начать производить чипы после 2024 года.

Америка была страной, где 80 лет назад зарождалась индустрия полупроводников. Однако за последние десятилетия, на фоне глобализации и переноса производств в другие страны, США растеряли своё лидерство. Цифры говорят сами за себя. В 1990 году на США приходилось 37% мирового производства чипов. Сейчас эта доля упала до 12%. Она меньше, чем у Тайваня с Южной Кореей (у обоих по 20%) и у Китая (15%).

При этом и Тайвань, и Южная Корея в будущем потенциально могут стать горячими точками, что грозит дестабилизацией всему рынку чипов. США надеются к этому моменту полностью обеспечить себя полупроводниками. Однако этот процесс займёт ещё долгие годы.

Военные сценарии, которые моделируются в Вашингтоне, указывают на то, что в случае конфликта США и Китая вокруг Тайваня вся островная инфраструктура может оказаться в руинах. Америка не сможет поставлять на остров вооружения после начала конфликта — как они делают на Украине. И в случае прямого вовлечения в тайваньский кризис США могут понести масштабные потери – лишившись нескольких авианосцев и сотен истребителей.

3. В Москве в МГТУ имени Баумана на днях запустили производство российского высокочистого неона (ссылка):

Это важное событие не только для отечественной микроэлектронной отрасли, но и для глобального производства полупроводников. Стоит отметить, что раньше доля российского неона на мировом рынке составляла около 1%, но уже к концу года планируется производство около 70 тыс. кубометров неона в годовом исчислении, что эквивалентно 10% глобального рынка.

«Уже сейчас бауманская установка полностью обеспечивает российскую микроэлектронную промышленность. К концу этого года, после установки дополнительных мощностей по компремировнию и приему сырья, мощность будет достаточной для переработки всего российского сырья, а объем производства достигнет 25% от общемирового», — заявил ректор Михаил Гордин.