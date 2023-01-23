Скандалы: Ошибки при проведении торгов могут привести к срыву сроков ремонта метро «Ладожская»

Тендер на ремонт станции метро «Ладожская» в Петербурге был приостановлен ФАС

Пока ведомство выясняет обстоятельства, жители города продолжают пользоваться аварийной станцией. Как сообщается в жалобе ФАС, в конкурсе принимала участие только одна компания. Это является прямым нарушением законодательства. На стадии заключения договора закупка была заблокирована.

Наиболее вероятно, процесс скажется на сроках ремонта. Их могут в очередной раз перенести. В последний раз профильное ведомство сообщало о том, что «Ладожскую» закроют с 31 марта 2023 года почти на год. Ранее сроки сдвигались дважды.

Причиной стали проблемы с наземным транспортом. В администрации Александра Беглова не смогли должным образом организовать трамвайное движение. Остальные варианты передвижения уступают этому. Например, автобусы нередко стоят в пробках.

Тем не менее, «Ладожская» до сих пор не закрыта и не находится в стадии ремонта. Это может негативно сказаться на безопасности пассажиров. Ранее промедление с работами на станции «Гостиный двор» едва не обернулось трагедией. На потолке появилась трещина, штукатурка полетела на эскалатор.

Стоит отметить, что ответственная за ремонт «Ладожской» компания уже сообщила о том, что именно она проводит работы на других объектах подземки – «Чернышевской», «Горный институт», «Путиловская» и «Казаковская». Не исключено, что сроки по этим станциям также могут сорваться.

Кирилл Куликов