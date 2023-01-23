Личное: “Начинает сливаться в дружбе”

Самая большая ошибка, которую совершают родители, воспитывая маленьких детей, это предъявлять им завышенные требования.

Именно так выглядит родительская корона: родитель считает, что его ребенок должен соответствовать высоким стандартам.

И даже высокие стандарты оказываются дополнительно завышены, как будто ребенку не два года, а пять, не семь лет, а семнадцать.

Это происходит из-за слияния с ребенком. Кажется, что в силах родителя сделать ребенка самым лучшим. Более того, кажется, что если не приложить максимум сил и упустить время, будет совершена непоправимая ошибка, и сам ребенок потом будет родителя упрекать: а почему ты не научил меня, а почему ты не помог мне стать лучше, почему ты не объяснил мне, что надо.

Низкое самоуважение тут соседствует с завышенной планкой притязаний.

И это мешает получить хороший результат.

Какой результат воспитания можно считать хорошим? Когда ребенок не только реализует и развивает свой потенциал, умственный и физический, но и учится уважать этот потенциал, относиться к себе и другим бережно. А для этого он не должен испытывать чувства вины и стыда за то, что не соответствует высокой планке, не должен испытывать по отношению к себе негативных эмоций и страха перед жизнью. Важно поддерживать в ребенке открытость миру и спонтанность, интерес к познанию, удовольствие от нового опыта, доверие к родителям и любовь к самому себе. Именно это стоит на первом месте, а все остальное – не так важно.

honey_for_me

Здравствуйте, уважаемая Эволюция. Я мама девочки 3,5 лет. И я не понимаю как мне её воспитывать.

В садик не ходит по состоянию здоровья (пищевая аллергия и еда в саду вся не подходит)

Дома она всех строит, что не по её сразу истерики. Мне стоит больших трудов пережидать истерики и уговаривать что-то сделать: убрать игрушки, переодеться, пойти гулять.

(Аллергия связана с повышенной чувствительностью нервной системы. Многие люди перерастают аллергию, которой страдали в детстве, но если ребенок склонен к сильным аллергическим реакциям, ему нужна еще более спокойная обстановка, чем другим. Спокойная и доброжелательная манера общения должна быть на первом месте, а развитие любых навыков на втором. Истерики ребенка ни в коем случае нельзя воспринимать как “манипуляции” или “наглость”. Это острые неадекватные реакции на стресс. Это характерно для всех маленьких детей, это вариант нормы, потому что нервная система ребенка очень несовершенна, плохо сбалансирована. У некоторых детей это бывает реже, у других чаще, с возрастом в норме проходит. Нельзя ругать ребенка за истерики, нельзя пугать его и угрожать ему, нельзя добавлять к его истерикам свой крик. Надо стараться отвлечь ребенка или просто пережидать, создав безопасные условия. В три с половиной года ребенок уже хорошо понимает, что в истериках ничего хорошего нет, и сам огорчается от таких эпизодов)

Но самое неприятное – это её отношения с другими детьми. Как она дома строит нас, так другие дети, которые ей интересны, строят её. То есть она на площадке, или на занятиях находит какую-то девочку, которая ей нравится, как правило старше на год или два и “прилипает” к ней. Настолько, что полностью теряет себя. Что ей девочка говорит, то моя дочка и делает: идёт прыгать с лавки, уходит на другую площадку (я бегу её догонять), повторяет что-то, что делает другая девочка на занятиях (условно все сидят и слушают педагога, понарившаяся девочка начала прыгать и моя дочь тоже прыгает с ней) .. И всё в таком духе.

(В три года ведущая деятельность ребенка – игра со сверстниками и детьми постарше. Именно поэтому с трех лет детей рекомендуют отдавать в детский сад для лучшего развития. Для ребенка норма – подражать, брать пример, копировать, заражаться, вовлекаться. Таким образом дети легко приобретают множество навыков. Подражание – норма для человека вообще, на этом основана человеческая социализация, но взрослый человек должен уметь контролировать и фильтровать свое подражание, а маленький ребенок не умеет этого и не должен уметь. Дочка автора очень восприимчива, очень эмоциональна, такие дети намного более заражаемы, но и заразительны для других. Поэтому повышенную внушаемость такого маленького ребенка ни в коем случае нельзя воспринимать негативно, с осуждением и страхом. Часто родители относятся к своему ребенку более требовательно и не видят, что его ровесники такие же. Но даже если ребенок действительно более внушаем, чем сверстники, это может говорить о его богатой эмоциональности, даже о его творческом потенциале, о ярком воображении. Ребенка надо принимать и любить со всеми его особенностями, относиться к этому как к его своеобразию, уважать его природные склонности. В данном случае надо просто следить, чтобы чужой дурной пример не привел к опасным ситуациям)

Она начинает сливаться в такой “дружбе”, просто повторять всё за той девочкой и следовать указаниям и командам той. При этом она выбирает каких-то или глупых девочек, или из неблагополучных семей. Я не могу понять почему ей нравятся именно такие, с розовыми волосами или говорящие какую-то ерунду, которую уже мой ребёнок давно перерос.

(Потому что они более яркие, более смелые, более свободные или выглядят такими. Это нормально, когда “плохие девочки” привлекают внимание девочек хороших. Это происходит и в младших классах школы и даже в старших. Нужно время, чтобы сформировалась система ценностей, и тогда “плохие девочки” и “плохие мальчики”, которые плохо учатся и нарушают правила, перестанут казаться интересными и привлекательными. А пока это норма. Родитель может постараться создать выгодный круг общения, например познакомиться с какой-то мамой, у которой дочка похожего возраста, чтобы девочки сдружились)

Раньше, когда такая очередная девочка, к которой дочка прилипала, с площадки уходила, дочка начинала рыдать и могла так плакать до возвращения домой. Я очень долго с ней разговаривала, рассказывала, что если с тобой кто-то не хочет играть, так бывает и это нормально, что если девочка ушла домой это тоже нормально, у неё свой домик и свои родители, к которым она пошла. В какой-то момент уговоры и разговоры подействовали и когда очередная такая девочка ушла, моя дочь спокойно сказала, ну и ладно, буду играть с теми, кто хочет со мной играть. Но “прилипать” она не перестала.

(“Липкость”, “слив” – это про взрослых женщин, а не про крошечных девочек, не должно быть таких слов в лексиконе, когда вы говорите с ребенком. Объяснять, что у других свои дела, можно, но без давления и не требуя все понимать и сразу воплощать в жизнь. Друзья, вы должны хотя бы примерно представлять себе, что такое психика маленького ребенка. Это шквал эмоций, хаос желаний, многие из которых конфликтуют, а функционала для самоконтроля пока нет. К счастью, ребенок легко отвлекается, но только на что-то интересное и не в самой острой стадии своей эмоциональной реакции. Поэтому выгодней заранее предлагать какую-то замену, когда вы видите, что близится истерика. Однако и бояться истерик не нужно. Ребенок имеет право огорчаться, и только на опыте, с возрастом он сможет научиться сдерживать острое проявление своего огорчения)

Уважаемая Эволюция, подскажите, как правильно мне себя вести. Такое поведение нормально и дочка его перерастет, или мне нужно вмешиваться и объяснять, что нельзя так прилипать к людям? Или она с возрастом поймёт это сама? Я теперь стала бояться подросткового возраста дочки.

(Дочка перерастет и научится рулить своим поведением. Лучшее, что вы можете дать ей – это спокойную, доброжелательную и тактичную поддержку. Друзья, у кого есть дети, расскажите, какие сложности были в их два-три-четыре года и как решались)