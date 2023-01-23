 

Россия высылает послов Прибалтики

23.01.2023, 19:37, Новости дня
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Россия понизила уровень дипотношений с Эстонией, теперь эстонского посла вышлют из Москвы. В знак солидарности с Таллином на такой же шаг в отношении с РФ пошла Рига. Это только начало разрыва с прибалтийскими странами, которые сами ведут ситуацию к худшему для себя варианту.

Теги: 

Эстония
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Латвия
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МИД РФ
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Россия и Латвия
,
Прибалтика
,
Россия и Эстония
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Дмитрий Бавырин

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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