Россия высылает послов Прибалтики
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Россия понизила уровень дипотношений с Эстонией, теперь эстонского посла вышлют из Москвы. В знак солидарности с Таллином на такой же шаг в отношении с РФ пошла Рига. Это только начало разрыва с прибалтийскими странами, которые сами ведут ситуацию к худшему для себя варианту.
Теги:
Эстония
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Латвия
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МИД РФ
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Россия и Латвия
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Прибалтика
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Россия и Эстония
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Дмитрий Бавырин
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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