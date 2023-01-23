Россия высылает послов Прибалтики

Россия понизила уровень дипотношений с Эстонией, теперь эстонского посла вышлют из Москвы. В знак солидарности с Таллином на такой же шаг в отношении с РФ пошла Рига. Это только начало разрыва с прибалтийскими странами, которые сами ведут ситуацию к худшему для себя варианту.

Теги:

Эстония

,

Латвия

,

МИД РФ

,

Россия и Латвия

,

Прибалтика

,

Россия и Эстония

,

Дмитрий Бавырин

—