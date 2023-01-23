 

Евросоюз выделил дополнительные 45 млн евро на подготовку украинских военных

23.01.2023, 20:37, Новости дня
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Евросоюз выделит дополнительно 45 млн евро для подготовки украинских военных в Польше, общий объем военной помощи с начала конфликта достиг 3,6 млрд евро, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Глава евродипломатии также подтвердил, что Европейский фонд мира готов выделить Киеву новый военный транш в размере 500 млн евро, помимо которых ЕС дополнительно потратит 45 млн евро на подготовку ВСУ в Польше, передает ТАСС.

По его словам, объем военной помощи ЕС с начала конфликта достиг 3,6 млрд евро.

Ранее сообщалось, что главы МИД стран ЕС в ходе встречи достигли соглашения по выделению нового транша военной помощи Украине в размере 500 млн евро.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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