В Швеции объявили результаты конкурса карикатур на Эрдогана

Результаты конкурса карикатур на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которую объявила неделю назад левая газета «Фламман», подвели в Швеции. Победителем стал художник Хенри Острем.

В основе конкурса была критика действий властей Швеции по присоединению страны к НАТО, передает ТАСС.

Острем нарисовал Эрдогана в образе Сатурна, пожирающего своего сына, с картины художника Франсиско Гойи. На изображении шведа Эрдоган поедает курда.

Художник пояснил, что представил, как Эрдоган издевается над собственным народом, не в последнюю очередь над курдами. Он пояснил, что готов к критике его работы сторонниками Эрдогана.

Главный редактор издания Леонидас Аретакис, карикатура будет опубликована, даже если это «сильно расстроит Эрдогана». Всего на конкурс было прислано 400 работ.

Ранее лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию, в ходе которой сжег коран.

МИД Турции осудил активистов и призвал предпринять конкретные шаги по борьбе с терроризмом. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем призвал не считать это признаком исламофобии властей страны. В свою очередь премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал сожжение Корана законным, но неуместным актом.

Позже у генконсульства Швеции в Стамбуле прошла масштабная протестная акция, в ходе которой активисты сожгли шведский флаг. А президент Эрдоган отказал Швеции в содействии во вступлении в НАТО.

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