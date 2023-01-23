Мнение: О внезапном объявлении войны

Дипломаты обычно не любят слова «война» применительно к своей стране и стараются его избегать. Ведь их работа — делать всё, чтобы до реальной войны дело не доводить. Но у российской дипломатии — свои традиции. В 1941 году о войне объявил не будущий генералиссимус Иосиф Сталин, а нарком иностранных дел Вячеслав Молотов.

А сейчас про «войну» заявил нынешний глава МИД РФ Сергей Лавров.

Не он первый, правда. За последний месяц это слово из пяти букв активно употребляли самые разные российские руководители, включая и президента Владимира Путина. «Наша цель — не раскручивать этот маховик военного конфликта, а, наоборот, закончить эту войну, мы к этому стремимся и будем стремиться», — заявил он 22 декабря прошлого года в беседе с журналистами кремлевского пула в Москве.

Но из уст Сергея Лаврова «война» прозвучала уже намного более грозно.

В контексте событий вокруг Украины уже можно говорить о «почти настоящей» войне Запада против России, а не гибридной, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с южноафриканской коллегой Наледи Пандор. Трансляция шла на YouTube-канале ведомства. «Когда мы говорим о том, что там происходит, на Украине, мы говорим о том, что это война уже почти не гибридная, а почти настоящая, которую Запад долго готовил против России, стремясь уничтожить все русское: от языка до культуры, что было на Украине столетиями, и запрещая говорить людям на их родном языке», — сказал министр. Ну а чуть раньше о «новой Отечественной войне» предельно конкретно высказался зампред Совбеза Дмитрий Медведев. И всё это де-факто значит, что «почти настоящая» война, быть может, как «новая Отечественная» — почти объявлена.

Основной месседж, впрочем, в том, что эта новая «почти настоящая война» объявлена не Россией, а России — коварным и злобным объединившимся Западом. Стало быть, у русских не остаётся другого выхода, кроме как объединиться, мобилизоваться и победить. «По заветам предков».

Такая вот попытка накануне 12-го месяца специальной военной операции резко и круто поменять её идейное наполнение и, возможно, формат. Пока ещё её можно оценивать как вербальную эскалацию и отчаянную попытку словесными угрозами выторговать у Запада некоторую «поблажку». Но весь ход событий последних двух лет показывает, что #политика «поднятия ставок» больше не работает с уважаемыми западными партнёрами. Которые тоже умеют в эскалацию, благо практически ничем, кроме денег, не рискуют, а всё бремя последствий берёт на себя #Украина. Ну и #Россия в какой-то мере их ощущает.

Проблема здесь в том, что и западные лидеры — тоже не семи пядей во лбу люди. Минимум дважды они ошиблись в оценках и прогнозах относительно кремлёвских руководителей, полагая, что те «не посмеют». И сейчас фактически повторяют тот же самый паттерн — требуют полной капитуляции, загоняя крысу в угол и наивно полагая, что применять «Ultima ratio Regis» она всё же «опять не посмеет». Но если они опять ошибаются?

Какова будет цена их ошибки?

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