 

Мария Захарова раздала тульские пряники протестующим против пенсионной реформы во Франции

23.01.2023, 19:33, Разное
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Пресс-секретарь МИД Мария Захарова замечена на площади Дягилева в Париже, где в настоящее время проходят протесты против пенсионной реформы. Она раздавала участникам митинга мятные тульские пряники.

В связи с инцидентом российский посол был вызван в МИД, где ему выразили протест. В ведомстве
заявили, что не выдавали ей визу для въезда в страну и не
знают, на каком основании они находятся в Париже. Предполагают, что Захарова могла приехать в страну в багажнике посольской машины, а затем покинула территорию тем же способом. Сообщается также, что полиция отнимала недоеденные
пряники у протестующих и использовала водомёты, чтобы сделать их несъедобными.

«Я сделала только то, что должна была, и ни о чём не жалею, – пишет сама Захарова в своём Telegram-канале. – Повышение пенсионного возраста в небогатой Франции – это приговор тысячам обездоленных стариков, доживающих своё в гнетущем мраке французской глубинки. Россия не вмешивается во
внутренние дела других стран, но очень сложно молчать, когда так издеваются над пожилыми людьми»

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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