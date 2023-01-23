Мнение: Запрет слова «поле», культурные войны во Флориде и методы работы Сороса

1. Алексей Николов, генеральный директор телеканала RT, пишет (ссылка):



“О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями?”

Попробуйте угадать, какое слово в вынесенной в заголовок цитате из «Руслана и Людмилы» отныне крайне не рекомендуется использовать в одном весьма известном и престижном университете? Вернее, уже не в одном — USC (University of Southern California) просто присоединился к ряду других университетов, которые объявили это слово недопустимым в связи с его расистским оттенком. <…>

…неприличным отныне является слово «поле».

Не буду просить вас угадать, почему оно таким является, поскольку изощренную логику суперпрогрессивных борцов за всё хорошее люди простые, вроде нас с вами, понять всё равно не способны. Приведу сразу разъяснение Сьюзанн Дворак-Пек из упомянутого USC.

“Такие фразы, как «отправиться в поле» или «работа в поле» могут нести в себе неприятные коннотации для потомков рабов или иммигрантов” (ссылка).

Да, отсталым россиянам предстоит много поработать над своим языком, если они не хотят в глазах цивилизованного мира прослыть мерзкими расистами.

Помнится, когда я в молодости подрабатывал коллектором (говоря попросту — чернорабочим) у геологов, то выражение «работа в поле» слышал по многу раз каждый день. Геологам надо сильно задуматься.

А нормально ли, что откровенно расистская песня «Русское поле», явно намекающая на использование в России труда чёрных рабов, до сих пор не запрещена?

Я уж не говорю про людей, позволяющих себе в бытовой речи расистские выражения «не того поля ягода» и «жизнь пройти — не поле перейти».

2. Казалось бы, Соединённые Штаты сейчас находятся полностью во власти леволиберальной, мультикультурной, мультигендерной идеологии. Но нет, в отдельных штатах власти ещё продолжают сопротивляться повесточке (ссылка):



​​Рон Десантис — губернатор Флориды и католик-традиционалист — продолжает вести крестовый поход против либеральной культурной повестки.

Во Флориде появится специальный комитет, который будет регулировать работу парков аттракционов Disney. В прошлом они имели статус самоуправляемых. Но этого Disney теперь лишён — из-за участия в кампании против принятия закона об ограничении ЛГБТ-пропаганды в школах Флориды.

Disney придётся понести убытки. Компанию заставят выплатить долги в казну Флориды на сумму до 700 миллионов долларов. Из-за кризисной ситуации в Disney даже случилась смена руководства. Но она не изменила подход властей Флориды, которые теперь ещё заставляют Disney отказаться от съёмки детских фильмов с ЛГБТ-повесткой.

На этом образовательные инициативы Десантиса не заканчиваются. С этого года во Флориде будет запускаться патриотическое преподавание истории в школах — в противовес либеральному проекту 1619, который предлагает устроить ревизию истории США с точки зрения расовой теории.

Кроме того, в штате ограничиваются практики “гормональной терапии” — с операциями “по смене пола” — для несовершеннолетних. Организации, которые их проводят, окажутся в суде, где их будут пытаться заставить покинуть Флориду.

А публичные колледжи Флориды обяжут отчитаться за траты на программы “разнообразия, равенства и инклюзивности”, а также на преподавание критической расовой теории. Напрямую запретить их власти Флориды не могут — поэтому будут пытаться урезать им финансирование.

Подобная активность Десантиса связана с его президентскими амбициями.

3. К вопросу о том, как формируется доминирующая на Западе политическая и культурная повестка. Вот один из элементов системы – владельцев СМИ и важных журналистов покупают, после чего они продвигают нужные заказчику тезисы за деньги (ссылка):

Джордж Сорос в течение многих лет платил 54 влиятельным деятелям СМИ, включая журналистов CNN, NBC, CBS, Bloomberg, NPR и Washington Post, сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на исследование MRC Business.

В частности сообщается, что всего Сорос потратил не менее 131 миллиона долларов на то, чтобы 253 СМИ освещали мировые события так, как он хочет.

По данным издания, деньги получал широкий круг работников медиа – от репортеров и телеведущих до редакторов и руководства СМИ.

Сообщается, что оплата совершалась “через группы, финансируемые миллиардером”.