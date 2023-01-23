Скандалы: Любовь Соболь* попала в комбо-розыск

Соратница Алексея Навального** попала в особый реестр преступников: в базе розыска МВД России теперь содержатся сразу две её карточки

Не исключено, что в новом розыске она оказалась в связи с возбуждением в отношении неё нового уголовного дела. Возможно, оно касается дискредитации Вооружённых сил РФ. Бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией*** (ФБК; ликвидированный иноагент, признан в РФ экстремистской организацией и запрещён) Любовь Соболь* впервые попала в базу розыска МВД России ещё в 2021 году. Это произошло на фоне решения Следственного комитета РФ возбудить против ФБК* уголовное дело о создании экстремистского сообщества.

Однако в самой карточке розыска было указано только то, что основанием для него является некая статья УК РФ, без подробностей. Впрочем, задержать Соболь* не удалось – она покинула Россию до объявления в розыск.

Тогда Любовь Соболь* возмущалась, что для первой разыскной карточки была взята её фотография с «голодовки» (имеется в виду голодовка в знак протеста против отказа в регистрации на выборах в Мосгордуму в 2019 году).

Новая карточка, которую в базе МВД обнаружил «Октагон», содержит фотографию, по всей видимости, не связанную с диетой.

При этом старая карточка имеет пометку «Переобъявлен <…>. Карточку изъять». Такие формулировки часто свидетельствуют, например, о продлении процедуры розыска, однако сами карточки остаются в базе МВД в том же виде. При этом дополнительных профилей, как у Соболь*, не появляется.

Не исключено, что причиной такого «комбо-розыска» эмигрировавшей Соболь* могло стать возбуждение против неё ещё одного уголовного дела – возможно, о дискредитации Российской армии.

Известно, что сейчас Любовь Соболь* фигурирует в деле о проникновении в квартиру тёщи якобы отравителя Навального**, а также в «санитарном деле» (о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на акции протеста в январе 2021 года, которая прошла после ареста Алексея Навального**). Сначала судебные процессы по этим делам не обернулись для неё заключением, но летом 2021 года Соболь* уехала из России, а в июне 2022-го суд изменил её наказание по «квартирному делу» с исправительных работ на реальный срок.

В настоящее время соратники Навального** расширяют сеть антикоррупционных некоммерческих организаций в США, но Любовь Соболь* в качестве руководителя этих структур они не пригласили.

* Внесена в список физических лиц, признанных СМИ – иностранными агентами.

** Внесён в список физических лиц, причастных к экстремистской деятельности и терроризму.

*** Ликвидированный иностранный агент. Признан в РФ экстремистской организацией и запрещён.

Тарас Подрез

Оригинал материала: “Октагон”