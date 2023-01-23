Мнение: Письмо: “Засаленный противный дед”

Этому автору я предлагала на волне роста его СЗ найти другую девушку, чтобы не связываться со сложной семейной ситуацией этой. Однако, он не нашел.

В общем-то нерыбы всегда заложники своей высокой СЗ. Растить ее они более-менее научились, но что делать с этим дальше, иногда не знают.

В данном случае в нагрузку к влюбленной девушке, которая ради него развелась с мужем, ему еще достался ее сын.

И с этим сыном теперь как-то надо выстраивать отношения, что не просто.

trance_huyance

Здравствуйте, Эволюция

Спасибо за разбор https://evo-lutio.livejournal.com/1544271.html

Говорили, что по тем письмам непонятно, чего я хотел. Я и сам не знал. Хотел перед полем не налажать и посмотреть, что получится.

Получилось так, что Х с 6летним сыном Z переехали ко мне осенью и мы теперь живем втроем. Она официально развелась пару месяцев назад.

(Можно ориентироваться на поле, оно само подказывает, где границы. Однако, полю в целом все равно, куда вас вести, и когда вы уже научились держаться в границах, надо еще учиться отказываться от некоторых возможностей. Кто понимает, почему этому нужно учиться не ранее, чем научишься держаться в границах?)

С Х все хорошо, а с Z тяжеловато.

Мне кажется, он слишком эгоцентричен даже для ребенка. Может сидеть за столом, смотреть Ютуб на ноуте и пристать к маме:

– Где моя игрушка?

– В твоей комнате

– ПРинеси

– Твоя игрушка, пойди сам

– Я сегодня 100 раз ходил, СКОЛЬКО Я ЕЩЕ ДОЛЖЕН САМ ХОДИТЬ?

(Дети много чего требуют лишнего. Можно просто не реагировать. Отличие от взрослого в том, что если взрослый вам командует или хамит, молчание или согласие может быть вектором слива, а с ребенком нет. Понятно почему, друзья?)

Либо когда ему запрещено играть в Майнкрафт за то, что вчера кричал на маму: “Мне что, НИ РАЗУ ЗА ДЕНЬ нельзя повысить на тебя голос?!”

(Возможно, это слишком жесткое условие. Голос повышают чаще всего не осознанно, а выражая эмоции. Надо представлять себе, что ребенку в шесть лет еще очень сложно себя контролировать)

Получил подарки на НГ, не сказал спасибо никому.

(Кажется, что взрослые люди благодарят спонтанно, однако они просто научились этому, развили привычку. Ребенку тоже надо постепенно развивать ее. Некоторые развивают в три года, а некоторые только в тринадцать. Надо напоминать, чтобы привыкал, доброжелательным тоном, без осуждения)

Постоянно включает деда, начинает учить маму сверху, типа:

– Почему ты смотришь это шоу на Ютубе? Я разрешила посмотреть только мультик

– Дай сказать, выслушай (это он всегда говорит, когда косячит, но собирается пояснить, что он на самом деле прав)

– Ну ок, говори

– Я включил это, потому что это шоу “самые прекрасные вещи, которые никто никогда не видел” (аргументация слабая, хоть бы что-то интересное изобрел).

(У детей нет творческого воображения в таком возрасте, хотя иногда создается видимость, что есть. Но все их выдумки – это компиляция услышанного. Поэтому и тут завышенные требования. Обычный ребенок)

Х нашла ему психолога, тот попросил прислать саммари того, в чем мы видим проблемы ребенка.

Я отправил такое:

“1. Эгоцентризм, непонимание, что есть не только свои “хочу” и “не хочу”.

Отсюда вечное хамство и споры. Приколы типа ломиться ночью в комнату, когда там спят. Возмущенные вопросы типа “это что, мне НИ РАЗУ ЗА ДЕНЬ нельзя на тебя голос поднять?”. Требования подходить к нему, потому что ему надо и вот это вот все.

(Ночью детям часто страшно, снятся плохие сны. Все почти дети время от времени ломятся ночью к родителям. Некоторые часто. Самостоятельности дети учатся постепенно и это требует усилий и времени. Надо понимать, что речь идет о навыках, которыми даже взрослые плохо владеют: опираться на себя, решать проблемы самостоятельно, вести себя независимо)

2. Нет благодарности ни за что. И всегда недовольная рожа, когда к нему обращаются. Типа когда нашли кусок Лего, который не могли найти, не сказать спасибо, а сразу докопаться до мамы “а как же ты тогда искала раньше?”.

(Автор видит в мальчике маленького избалованного барчука, который обижает его женщину. И автор чувствует себя обязанным заступаться за нее. Но этот барчук – ее ребенок, она его мать, их отношения очень ценны и очень интимны. Надо относиться деликатней, быть терпимей, не воспринимать плохое поведение ребенка как вызов себе)

Вся детская спонтанность и милота сразу уходят, как только он начинает ныть и возмущаться. Появляется обвисший засаленный противный дед.

(Ну в эгоизме и правда нет ничего милого, это факт. Но для шестилетнего ребенка эгоизм – норма. Надо понимать, что многие послушные и правильные дети – просто очень тревожны. Они бы вели себя плохо, но боятся. А так-то все дети эгоисты, это их сущность и это сложная работа – помогать ребенку замечать других людей и учитывать их интересы. В принципе, он и сам постепенно научится скорее всего, главное окончательно не испортить с ним отношения, пока будет учиться)

И общаться с таким чуваком стремно, стоит ему услышать что-то, что не устроит господина, сразу бычит. Проще вообще не трогать, чтобы не вонял.

(Это не чувак, а ребенок, не господин, а маленький пацан, он не бычит, а капризничает. Вы, автор, должны выйти на новый уровень владения границами. Теперь вам нужно научиться быть хорошим педагогом. Как Рома, например, который сейчас воспитывает сыновей, или в пятую часть его. Это очень расширит горизонт ваших возможностей и способностей, пригодится и со взрослыми, и со своими собственными детьми. И этот парень, когда подрастет, сможет потом любить и уважать вас как старшего друга или даже лучшего отца)

3. Мне кажется, у него могут быть серьезные проблемы со здоровьем, если сохранится нынешний образ жизни. Жрать сладкое в неадекватных количествах + гонять мамку, чтобы принесла из соседней комнаты игрушки. Может быстро разжиреть, как только метаболизм с возрастом замедлится. Ну и вообще привычка к пассивному кайфу с самого детства. Это оч сложно потом будет себя переучивать, когда повзрослеет, даже если захочет.”

(Детские привычки формируются от подражания хорошему примеру, то есть от образа жизни родителей. А вот в более взрослом возрасте уже можно формировать хорошие привычки сознательным путем. То есть в детстве намеренная дисциплина как таковая практически невозможна)

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Психолог говорит, что у пацана депрессивный эпизод. И что-то вроде того, что тот живет в шизоидном раздвоении, где в его мире он классный и все получается. Но он ощущает реальный мир, где ничего не умеет и не знает и он не любит себя там. (Не уверен, что корректно объясняю)

Мне Z не кажется депрессивным, но я в детях не разбираюсь совсем.

Кидает вещи, когда чем-то недоволен, типа когда пора спать. Говорит маме “я тебя сейчас ударю”, когда устает спорить.

Психологу сказал, что хочет со мной дружить, но боится. И вообще меня типа любит. По утрам иногда остаемся вдвоем в гостиной, пока мама спит. Рассказывает мне тогда всякое про Майнкрафт.

(Автор нравится мальчику, но не особо его любит. Понимаете, друзья, как автору полюбить ребенка? Учитывая, что обаяния у ребенка нет и поведение так себе)

Эволюция, помогите пожалуйста понять, адекватны ли мои переживания за Z? Стоит ли мне что-то с этим делать? Могу ли я как-то помочь ему и Х?

Спасибо!