Россия назвала безобразной провокацией сожжение Корана в Стокгольме
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Российская сторона осуждает сожжение Корана в шведской столице и призывает принять меры в отношении нарушителей, сообщил спецпредставитель главы МИД по соблюдению права на свободу вероисповедания и посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович.
Аскальдович назвал акцию «безобразной и провокационной атакой» на ислам, а самих нарушителей – радикалами, передает ТАСС.
Он напомнил, что сожжение проводил лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан в знак протеста против позиции Анкары по нескольким вопросам международной повестки. Сама же акция проводилась под надзором правоохранителей, которые прикрылись «свободой слова».
Москва осуждает и отвергает подобные преступные действия, а также призывает принять меры в отношении радикалов.
Напомним, шведские власти разрешили Палудану сжечь у турецкого посольства Коран.
Глава Минобороны Турции заявил, что позиция Турции по поводу вето на членство Швеции в НАТО «будет четкой» после сожжения Корана.
Позже у шведского генконсульства в Стамбуле прошли протесты, на которых сожгли шведский флаг.
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