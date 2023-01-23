 

Россия назвала безобразной провокацией сожжение Корана в Стокгольме

23.01.2023, 19:15, Новости дня
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Российская сторона осуждает сожжение Корана в шведской столице и призывает принять меры в отношении нарушителей, сообщил спецпредставитель главы МИД по соблюдению права на свободу вероисповедания и посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович.

Аскальдович назвал акцию «безобразной и провокационной атакой» на ислам, а самих нарушителей – радикалами, передает ТАСС.

Он напомнил, что сожжение проводил лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан в знак протеста против позиции Анкары по нескольким вопросам международной повестки. Сама же акция проводилась под надзором правоохранителей, которые прикрылись «свободой слова».

Москва осуждает и отвергает подобные преступные действия, а также призывает принять меры в отношении радикалов.

Напомним, шведские власти разрешили Палудану сжечь у турецкого посольства Коран.

Глава Минобороны Турции заявил, что позиция Турции по поводу вето на членство Швеции в НАТО «будет четкой» после сожжения Корана.

Позже у шведского генконсульства в Стамбуле прошли протесты, на которых сожгли шведский флаг.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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