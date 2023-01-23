 

Цена нефти марки Brent превысила 89 долларов за баррель

23.01.2023, 19:15, Новости дня
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2023 года на Лондонской бирже ICE превысила 89 долларов за баррель впервые с 1 декабря, следует из данных торгов.

По данным на 19:10 мск, стоимость Brent росла на 1,56% – до 89 долларов за баррель, передает ТАСС.

К 19:16 мск цена Brent замедлила рост и находилась на уровне 88,87 долларов за баррель (+1,42%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в феврале 2023 года растет на 0,87% – до 82,35 долларов за баррель.

В понедельник утром сообщалось, что мировые цены на нефть продемонстрировали небольшое снижение, его связывают с отмечанием в Азии Нового года по лунному календарю.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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