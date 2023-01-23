 

Япония опасается “ответных мер” России из-за санкций

23.01.2023, 19:00, Разное
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Япония подвергается большому риску ответных мер со стороны Москвы из-за российского СПГ. В публикации говорится, что в то время как ExxonMobil, Shell и британские компании отказались от долей в проектах Сахалин-1/Сахалин-2 соответственно, Токио не изменился – даже при новых российских правилах.

В статье объясняется, что Японию все еще преследует нефтяной шок 1973 года и угрозы ее энергетической безопасности.
Автор говорит, что японские чиновники считают дальнейшее использование Сахалина важной частью энергетической безопасности и предупреждают о возможности выхода Китая из сахалинского проекта.

В октябре Владимир Путин дал указание правительству создать российского оператора проекта “Сахалин-1”, который ограничит права и обязанности “Эксон Нефтегаз”. Им будет управлять структура “Роснефти” “Сахалинморнефтегаз-Шельф”, по крайней мере, до распределения всех долей участия. У иностранных участников будет возможность сохранить свои доли в этом проекте, если они того пожелают.

Exxon Neftegaz Limited, дочерняя компания ExxonMobil, была бывшим оператором проекта “Сахалин-1”. Ей принадлежала 30-процентная доля. В марте компания объявила о своем намерении выйти из проекта. В апреле она также объявила о введении форс-мажорных обстоятельств, которые остановили всю добычу нефти и газа.

В августе был создан новый оператор “Сахалин-2” с 50% долей холдинга “Газпром Сахалин”. Правительство также разрешило компаниям Mitsui (Япония) и Mitsubishi (10% соответственно) передать свою долю в проекте.


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