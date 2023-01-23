Вышел трейлер психологического детектива “Комплекс бога” с Кириллом Кяро и Даниилом Страховым в главных ролях

Недавно была обнародована дата премьеры свежего детективного проекта от режиссера-постановщика Флюзы Фархшатовой, а уже сегодня в сети появился первый трейлер сериала. “Комплекс бога” обещает стать не просто шоу, а напряженным психологическим поединком между талантливым психиатром и пациентом с опасными наклонностями. Главные роли в картине исполяют Даниил Страхов и Кирилл Кяро.

Сериал расскажет об успешном бизнесмене Владимире Нестерове (Страхов), который одержим навязчивыми мыслями и обращается за анонимной помощью к талантливому психиатру Алексею (Кяро). Тот гарантирует ему соблюдение закона о врачебной тайне, впрочем, до поры, пока мысли пациента остаются только мыслями. В это же время в городе начинают пропадать люди… Психиатр подозревает Нестерова в убийствах и понимает, что не готов хранить “тайну исповеди”. Он сообщает о пациенте следователю СК (Михаил Тройник), и этот шаг становится роковым.

Премьера сериала “Комплекс бога” состоится в онлайн-кинотеатре KION 3 февраля.