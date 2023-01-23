Джиджи Хадид поделилась новыми фото из отпуска с дочерью

27-летняя Джиджи Хадид поделилась новыми фотографиями с отдыха. На снимках можно увидеть ее двухлетнюю дочь Хай, которую звезда усердно скрывает от папарацци. Хадид даже обращалась с заявлением к прессе, в котором просила перестать преследовать ее и малышку во время прогулок.

Хотя модель иногда делится фотографиями дочери в социальных сетях, она никогда не показывает лицо Хай. Однако, когда дело доходит до разговоров о том, как материнство изменило ее жизнь, модель всегда откровенна.

На первом снимке Хадид написала на песке “Мама, сердце, Хай”. На второй фотографии во время прогулки по пляжу модель несет на плечах дочь, отцом которой является популярный музыкант Зейн Малик. На третьем фото Джиджи плещется в воде, в то время как Хай убегает из кадра.

Ранее в интервью Sunday Today Хадид рассказала, что Хай очень смышленая малышка.

Это так весело. Чем больше она говорит, понимает и запоминает, тем веселее становится. И она – благословение. Она такая подвижная с самого раннего утра. Такой подвижный, умный и очень храбрый ребенок.

Напомним, у Джиджи Хадид и Зейна Малика дочь родилась в конце сентября прошлого года. В феврале модель подробно рассказала о родах, прошедших в их доме в Пенсильвании: они начались на неделю позже планируемого срока и шли почти 14 часов, в процессе ей помогали Зейн, мама Иоланда, сестра Белла и ее ассистентка.