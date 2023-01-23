 

Джиджи Хадид поделилась новыми фото из отпуска с дочерью

23.01.2023, 18:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

27-летняя Джиджи Хадид поделилась новыми фотографиями с отдыха. На снимках можно увидеть ее двухлетнюю дочь Хай, которую звезда усердно скрывает от папарацци. Хадид даже обращалась с заявлением к прессе, в котором просила перестать преследовать ее и малышку во время прогулок. 

Хотя модель иногда делится фотографиями дочери в социальных сетях, она никогда не показывает лицо Хай. Однако, когда дело доходит до разговоров о том, как материнство изменило ее жизнь, модель всегда откровенна.

На первом снимке Хадид написала на песке “Мама, сердце, Хай”. На второй фотографии во время прогулки по пляжу модель несет на плечах дочь, отцом которой является популярный музыкант Зейн Малик. На третьем фото Джиджи плещется в воде, в то время как Хай убегает из кадра.

Ранее в интервью Sunday Today Хадид рассказала, что Хай очень смышленая малышка.

Это так весело. Чем больше она говорит, понимает и запоминает, тем веселее становится. И она – благословение. Она такая подвижная с самого раннего утра. Такой подвижный, умный и очень храбрый ребенок. 

Напомним, у Джиджи Хадид и Зейна Малика дочь родилась в конце сентября прошлого года. В феврале модель подробно рассказала о родах, прошедших в их доме в Пенсильвании: они начались на неделю позже планируемого срока и шли почти 14 часов, в процессе ей помогали Зейн, мама Иоланда, сестра Белла и ее ассистентка.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.05.21 / Как аккуратно убрать прилипшие леденцы с ковра. Готовим ложку, уксус, пятновыводитель и следуем инструкции

03.03.22 / «Решение акционера»

30.10.22 / В Великобритании растёт число семей, оставшихся без крова

10.12.21 / В Японии создали светящиеся маски для обнаружения COVID-19

22.11.22 / Около поликлиник Москвы высадили почти 11 тысяч деревьев и кустарников

12.10.20 / Политическая карикатура (США): Путин, Россия, Трамп…

14.02.21 / Hugo Boss выиграл тендер на пошив униформы для Росгвардии и ОМОНа

26.02.21 / Лукерья Ильяшенко, Дмитрий Ендальцев и другие в первом трейлере сериала “Пять с плюсом”

02.09.22 / Конкин сообщил об ухудшении состояния внучки после смерти матери

15.09.22 / Карл III вернул карточный долг Петру Авену

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика