Кудри из косичек родом из 90-х снова в тренде: как модернизировать такую прическу

У современных знаменитостей есть что-то общее с теми, кто выходил на сцену в 90-х и начале нулевых. Да, большинство причесок того времени вернулись, но одна стала настоящим фаворитом, это завитые волосы. Если вам нравятся крупные или мелкие локоны, значит настало ваше время.

Распущенные волосы с зачесанной челкой

Немного усилий потребуется, чтобы челка была зачесана вниз, под распущенные локоны. А пробор посередине подчеркивает нежность прически. Этот нюанс привносит современный оттенок в прическу, которая идеально подходит любительницам носить распущенные волосы.

Классическая полураспущенная прическа

Когда две любимые прически соединяются вместе, мы получаем нечто новое и оригинальное. Совмещение локонов и простого плетения доем нам несколько повседневных, полураспущенных причесок. Идеальная гармония, простота и одновременно роскошь.

Веселые и игривые пучки

Прическа для любой длины. Не зря пучки были фаворитом среди женщин любого возраста. От первоклассниц до бизнес-леди, представительницы прекрасного пола любят эту прическу за ее простоту.

Зачесанная набок грива

Это максимально простая укладка, которую может позволить себе каждая. Достаточно на ночь накрутить волосы на мелкие бигуди или заплести тонкие косички. На утро останется немного распушить локоны руками и сделать косой пробор, чтобы большая часть волос ложилась на одну сторону. Правую или левую, выбирайте сами.

Две полураспущенные французские косы

Косички можно назвать классической прической, которая может быть как повседневной, так и праздничной. Все зависит от техники выполнения и использование декоративных элементов. Полупрически – это нечто среднее, между косой и распущенными локонами. Требуется лишь проплести косы до середины затылка, а остальную длину накрутить при помощи шипцов или гофрированной насадки.

Мини-косички разбросаны по завитым прядям

Раз уж мы затронули тему косичек, этот образ с мини-косичками – прекрасный вариант на ближайшую вечеринку. Это определенно то, что хочет девушка. Мини-косички идеально подходят для тех, кто предпочитает укладывать волосы в забавный пучок. Они придают образу глубины и живости.

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Максимум объема

Нет ничего более пикантного (и более модного), чем распущенные волосы и забавный пучок на макушке. Свободные завитки усиливает вау эффект. Для стильного результата разделите волосы пробором посередине. Если вы хотите воссоздать этот вид, выбирайте один крупный зажим, который позволит фиксировать волосы на макушке. Постарайтесь сделать его максимально свободным.

Конский хвост, гладкий и не только

Идеально гладкий хвост — шикарный и утонченный выбор, но это не значит, что каждый день требуется пользоваться утюжком. Оживите прическу сумасшедшими завитками. Для этого накрутите локоны на любые бигуди или заплетите на ночь. Распустите локоны утром, слегка растреплите завитки и соберите прически в низкий или высокий хвост. Самое приятное в этой прическе то, что вы можете менять образ в течение дня. Будучи собранными в хвост, локоны хорошо сохраняют форму. А стоит снять резинку, как вновь поражаете всех оригинальным образом.

Объемный полураспущенный пучок

Чтобы придать прядям еще больший объем, соберите волосы в полупучок, убедившись, что вы приподнимаете верхнюю часть волос для дополнительной привлекательности. Все, красота готова покорять мир.

И, честно говоря, сложно удержаться и не попробовать, глядя на этот вариант. Простая, но такая эффектная прическа выручит в любой ситуации, будь то рабочие будни в офисе или вечеринка. Она вполне подойдет и для похода в ресторан, достаточно только надеть коктейльное платье и вы уже готовы покорять мир. Но главное, чтобы прическу дополняли сияющие глаза и открытая улыбка.